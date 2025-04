Sukienki z H&M od dawna cieszą się wielką popularnością. Szwedzka sieciówka co sezon oferuje swoim klientkom mnóstwo modowych hitów, które szybko stają się bestsellerami. Niedawno serca internautek skradła kopertowa sukienka z H&M, a nieco wcześniej świetnie sprzedawała się długa sukienka z H&M. Z oferty wyprzedażowej wybrałyśmy 4 modele do 50 zł. Wśród nich 2 klasyczne i 2 zgodne z najnowszymi trendami.

Reklama

Mała czarna, cena ok. 49,00 zł (wcześniej 99,99 zł)

Uwielbiamy praktyczne podejście do mody, a każdą wyprzedaż traktujemy, jako dobry moment na uzupełnienie garderoby w klasyki. Mała czarna to absolutny must have w szafie każdej eleganckiej kobiety. To doskonała sukienka do pracy, na przyjęcie, wieczorne wyjście lub spotkanie z przyjaciółkami.

Szara sukienka, H&M, cena ok. 49,90 zł (wcześniej 99,90 zł)

Połączenie szarości i kratki to doskonały duet do pracy - ponadczasowy, klasyczny, stonowany, lecz wcale nie nudny! Odcienie szarego doskonale wpisują się w trend na minimalistyczne stylizacje, które zawsze sprawdzają się do biura. Ta prosta, dopasowana sukienka to świetny wybór zarówno na co dzień, jak i na ważne spotkanie biznesowe.

Sukienka w kwiaty, cena ok. 49,90 zł (wcześniej 79,99 zł)

Kwiatowe desenie nigdy nie wychodzą z mody, delikatnie zmieniają się jedynie w zależności od sezonu i obowiązujących trendów. Nasza propozycja to model pochodzący z kolekcji H&M+, w którym doskonale będą wyglądały kobiety plus size. Dodatkowym atutem jest to, że sukienka została uszyta z przewiewnej i przyjaznej ciału, wiskozy.

Czerwona sukienka w partnerkę, cena ok. 49,90 zł (wcześniej 99,99 zł)

Wzór w panterkę nie wychodzi z mody! Ta czerwona sukienka o kopertowym kroju, niedawno była hitem na Instagramie. Teraz można ją kupić za połowę ceny. Sukienka sprawdzi się zarówno zimą, jak w czasie cieplejszych pór roku. Wszystko zależy od dobranych dodatków. My proponujemy, by nosić ją ze sneakersami i jeansową kurtką.

Szukasz wyjątkowej sukienki dla siebie? Wejdź na Modago.pl i znajdź swoje idealne sukienki letnie.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem. Kosztuje 149 zł

Sweter z H&M hitem Instagrama. Jak wygląda?