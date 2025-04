Na wyprzedaży do -50% w Reserved skompletujesz cała letnią garderobę i to w naprawdę niskiej cenie. Wybrałyśmy 12 rzeczy, dzięki którym stworzysz letnią garderobę kapsułową. Część z nich kupiłyśmy sobie nawet same! Znalazły się wśród nich sukienki, torebki, oraz najmodniejsze modele butów na lato.

Sukienka hiszpanka do połowy łydki, cena z 199,99 zł na 119,99 zł

Sukienka hiszpanka to bez wątpienia najmodniejszy krój na lato. Pięknie odsłania ramiona, plecy i dekolt, jest wyjątkowo kobieca, a jednocześnie nie jest wyzywająca i pasuje kobietom w każdym wieku - i o każdym typie figury! Model z Reserved ma biały kolor i lekko ażurową fakturę, dzięki czemu wspaniale podkreśli letnią opaleniznę.

fot. Materiały prasowe

Sukienka ma koronkowe wykończenie dołu i falbankę w hiszpańskim stylu sięgającą do łokcia. Mamy dobrą wiadomość dla osób, którym skład ubrań nie jest obojętny - hiszpanka jest uszyta ze stuprocentowej bawełny, dzięki czemu jest miła w dotyku i pozwala skórze oddychać. Możesz kupić ją w rozmiarach 34-44 oraz w jeszcze jednym kolorze - czarnym.

Czarna ażurowa mini sukienka, cena z 139,99 zł na 89,99 zł

Jeśli wolisz ciemniejsze barwy i krótsze kroje, ten ażurowy model sukienki będzie idealny dla ciebie. Ma wiązany dekolt w literę V i najmodniejsze w tym sezonie duże bufiaste rękawy. To jednak nie wszystko! Jej krój baby doll z falbaniastym dołem sprawia, że sukienka fenomenalnie wyszczupla figurę i maskuje jej mankamenty, takie jak na przykład odstający brzuszek.

fot. Materiały prasowe

Sukienka sięga do połowy uda i jest uszyta z mieszanki poliestru i bawełny. Jeśli nie odpowiada ci jej czarny kolor, jest też dostępna w białej wersji. Obie z nich możesz kupić w rozmiarach 34-42.

Letnia kurtka typu bomber, cena z 99,99 zł na 69,99 zł

Letnia kurtka to must have w każdej letniej walizce. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na urlop nad morzem czy zwykły city break, warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Bomberka z wyprzedaży w Reserved to bardzo stylowy sposób na to, by uchronić się przed wiatrem czy deszczem. Ma klasyczny krój i czarny kolor.

fot. Materiały prasowe

Kurtka ma dwie kryte kieszenie, niską stójkę właściwą dla tego fasonu oraz rękawy o długości 3/4. Oprócz czarnego koloru jest też dostępna w 3 innych odcieniach: pastelowym różu, pastelowej zieleni oraz granatowym. Do wyboru masz rozmiary od S do L.

Bluzka cold-shoulder, cena z 59,99 zł na 49,99 zł zamiast

Odkryte ramiona to zawsze świetny sposób, by dodać swojej stylizacji wyjątkowego uroku. Bluzka z Reserved ma długie, lekko bufiaste rękawy i modny dekolt cold-shoulder z niedużą falbanką. Doskonale pasuje do jeansów i codziennych stylizacji.

fot. Materiały prasowe

Bluzka jest zrobiona z delikatnej fakturowanej tkaniny. Ma dekolt w serek oraz ozdobne falbany. Jest uszyta z miękkiego w dotyku poliestru z niedużą domieszką elastanu. Możesz kupić ją także w kolorze czarnym oraz pastelowym żółtym. Wszystkie są dostępne na wyprzedaży w rozmiarach od XS do XL.

Wzorzysta midi spódnica, cena z 119,99 zł na 69,99 zł

Spódnice midi seksownie odsłaniają nogi, a jednocześnie pasują do większości butów i możesz je nosić bez obaw, że skrócisz i pogrubisz optycznie łydki. Ta spódnica ma czarny kolor i delikatny deseń w postaci białych nieregularnie rozsianych cętek.

fot. Materiały prasowe

Spódnica ma dwa rozcięcia z przodu i wysoki stan, który pięknie podkreśla talię. Jest też dostępna w wersji białej w czarne cętki. Obie możesz kupić w rozmiarach od 34 do 44.

Spodnie kuloty w paski, cena z 69,99 zł na 49,99 zł

Kuloty pokochałyśmy już rok temu i szczerze przyznamy, że nie mogłyśmy się doczekać, aż znowu będziemy mogły je założyć. Pięknie podkreślają talię i nogi, a do tego są naprawdę bajecznie wygodne. Model z Reserved ma klasyczny krój i granatowy kolor z kontrastowymi białymi pasami.

fot. Materiały prasowe

Spodnie sięgają do połowy łydki i mają charakterystyczne bardzo szerokie nogawki. Są dostępne także w dwóch innych wersjach - gładkiej czarnej oraz czarnej w delikatne kropeczki. Możesz wybierać spomiędzy rozmiarów XS-XL.

Bikini o bandażowym kroju, cena za zestaw z 89,98 zł na 69,98 zł

Wakacyjne zakupy nie mogą się obejść bez modnego bikini. Nasza propozycja to piękny model o bandażowym kroju w bardzo atrakcyjnej cenie. Ma delikatny wzór w biało-niebieskie paseczki i urocze falbanki.

fot. Materiały prasowe

Kostium kąpielowy składa się z dwóch części, które możesz kupić oddzielnie. Góra kosztuje 39,99 zł, zaś majtki - 29,99 zł. Obie części są dostępne w rozmiarach 34-44.

Torba shopper z bawełny i juty, cena z 99,99 zł na 69,99 zł

Chyba nikt nie zaprzeczy, że to właśnie plecione torby są hitem na lato 2020. Ten model jest wykonany z bawełny i juty. Ma podwójny uchwyt i usztywnienie na spodzie, dzięki czemu łatwo się ją nosi.

Tak ładnej torby w takiej cenie nie znajdziesz nigdzie indziej! Jest utrzymana w naturalnej kolorystyce nawiązującej do morskich motywów. Torebka jest dostępna w jednym rozmiarze.

Wiązane espadryle, cena z 119,99 zł na 79,99 zł

Espadryle to nieodłączny element każdej codziennej letniej stylizacji. Te z Reserved to wiązany model z odkrytymi palcami. Mają wzór w cienkie paski z plecionki i sznurowanie z czarnych, cienkich pasków.

fot. Materiały prasowe

Buty mają plecioną podeszwę z juty, a ich cholewka jest wykonana z poliuretanu. Pod piętą mają małą wkładkę z TPR, dzięki czemu są o wiele wygodniejsze. Ich podeszwa ma grubość około 2,5 cm. Espadryle są dostępne w rozmiarach od 36 do 41.

Klapki ze skrzyżowanymi paskami, cena z 69,99 zł na 49,99 zł

Jeśli szukasz czegoś jeszcze bardziej wygodnego, te urocze klapki w kolorze pastelowego różu będą idealne dla ciebie. Mają grube i mięsiste skrzyżowane paski. Nawet wyglądają tak, że nie chciałybyśmy ich nigdy zdejmować!

Klapki są wykonane z materiału przypominającego aksamit, dzięki czemu są wyjątkowo miękkie w dotyku. Do tego mają podeszwę, w której zastosowano technologie wykorzystywane między innymi w butach do biegania, dzięki czemu są naprawdę wygodne. Do wyboru masz rozmiary 36-41.

Pleciony kapelusz z szeroką wstążką, cena z 99,99 zł na 79,99 zł

W plecionym kapeluszu zakochałyśmy się na nowo w momencie, gdy zobaczyłyśmy go w stylizacji Małgosi Sochy. Ten z Reserved jest upleciony z grubej rafii, dzięki czemu ma modny boho i nieco vintage wygląd.

fot. Materiały prasowe

Kapelusz ma szeroką wstążkę w czarnym kolorze, która z tyłu związana jest w dużą uroczą kokardę. To absolutny must have w letnich stylizacjach! Na stronie internetowej Reserved kupisz go w dwóch rozmiarach - S oraz M.

Kolczyki koła, cena z 19,99 zł na 15,99 zł

W tym sezonie rezygnujemy z delikatnych kolczyków, a stawiamy przede wszystkim na te grube i widoczne z daleka. Kolczyki z Reserved mają piękny odcień złota, który pasuje do każdego typu urody.

fot. Materiały prasowe

Kolczyki są wykonane ze stopu cynku, dzięki czemu wyglądają jak prawdziwe złoto. Cynk niezwykle rzadko uczula, nie musisz się więc martwić, jeśli jesteś wrażliwa na miedź, kobalt czy nikiel. Może jednak ciemnieć, warto więc odpowiednio dbać o kolczyki i uważać, by nie przebywały w wilgotnym środowisku.

