To już ostatni etap wyprzedaży w H&M. Obniżki sięgają -70%! Szwedzka sieciówka szykuje się do wprowadzenia kolekcji wiosennej, lecz najpierw wyprzedaje asortyment zimowy. To doskonała okazja, by kupić ubrania i dodatki w niskich cenach. W popularnej sieci nie brakuje modowych hitów.

Ostatnio świetnie sprzedawały się m.in. bluzka z H&M, sukienka z H&M i spódnica z H&M. W czasie finalnej wyprzedaży też można upolować mnóstwo bestsellerów tego sezonu. Oto 5 propozycji rzeczy, w które warto zainwestować. Przydadzą się również w nowym sezonie!

Bluzka w zwierzęcy wzór, cena ok. 34,90 zł (wcześniej 99,99 zł)

Animal print to jeden z najsilniejszych trendów zimy 2020. Jest modny w każdym wydaniu, lecz nam najbardziej podoba się stylowa skóra węża. W H&M można kupić efektowną bluzeczkę w wężowy print. Jest uszyta z lekkiej wiskozy, przy szyi ma stójkę, a na rękawach - delikatne guziczki.

Dwurzędowy płaszcz w kratę, cena ok. 119,90 zł (wcześniej 229,99 zł)

Kochamy takie obniżki! Płaszcz za nieco ponad 100 zł to prawdziwa okazja. Niedawno nasze czytelniczki urzekł płaszcz z Lidla za 111 zł. W H&M znalazłyśmy równie modny w wyprzedażowej ofercie szwedzkiej marki. Krótki, dwurzędowy model został uszyty z miękkiej tkaniny w kratę. To stylowe okrycie, które będzie pasowało do stylu miejskiego.

Czarna sukienka z wiązaniem, cena ok. 49,90 zł (wcześniej 99,99 zł)

Mała czarna za 50 zł? Proszę bardzo! Znalazłyśmy taką w H&M. Łączy w sobie dwa modne elementy: wiązanie pod szyją oraz efektowny, błyszczący materiał. Do tego wyszczuplające wcięcie w talii i lekko rozszerzane rękawy. Trudno wyobrazić sobie lepszą sukienkę do pracy.

Top w zeberkę, cena ok. 29,90 zł (wcześniej 79,99 zł)

Obok panterki i wężowej skóry na topie jest również zeberka. To print, który wpadnie w oko miłośniczkom zachowawczej klasyki. Powód? Połączenie bieli i czerni, które zawsze się sprawdza. Taki top można nosić nawet do pracy. Wystarczy dobrać do niego ołówkową spódnicę i dobrze skrojony żakiet.

Szerokie spodnie, cena ok. 29,90 zł (wcześniej 79,99 zł)

Bardzo modny krój w rewelacyjnie niskiej cenie. Spodnie są uszyte z wiskozy, więc będą bardzo przyjemne w noszeniu. Mają modny wysoki stan z elastyczną talią z wyjmowanym paskiem. To świetne spodnie do biura. Wystarczy dobrać do nich białą koszulę i szpilki, by wyczarować klasyczny look.

