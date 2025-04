Tenisówki to wyjątkowo uniwersalne obuwie. Pasują do spodni, jak i do sukienek, a do tego są bardzo wygodne i sprawdzają się nawet podczas wyjątkowo długich spacerów. Kultowe Conversy to najpopularniejsze trampki ze wszystkich. Pokochałyśmy je za ponadczasowy wygląd i zawsze modne wzory i kolory.

Conversy mają jednak swoją cenę. Kilkaset złotych za trampki, które wymienia się stosunkowo często, to sporo. Na szczęście w Lidlu znalazłyśmy niemal identyczne tenisówki, które kosztują zaledwie 39 złotych. Jak wyglądają?

Tenisówki z Lidla niczym kultowe Conversy

Tenisówki nad kostkę zbyt często sprawiają, że stopa wygląda na co najmniej kilka rozmiarów większą i nie oszukujmy się - żadna z nas nie chce osiągnąć efektu butów clowna. Z krótkimi modelami nie ma takiego problemu. Wyglądają naprawdę uroczo i pasują do wszystkich krojów spodni oraz sukienek.

fot. Materiały prasowe

Tenisówki z Lidla są wykonane z modnej, jeansowej tkaniny, która doskonale pasuje do letnich i wiosennych stylizacji. Ich gumowy nosek, obszycia i sznurówki są w białym, kontrastowym kolorze. Są dostępne w rozmiarach od 37 do 41 i można je kupić wyłącznie w sklepie internetowym Lidla.

Jak nosić tenisówki do sukienki?



Chociaż tenisówki pasują do wszystkich stylizacji, najbardziej lubimy je w jednym, bardzo dziewczęcym wydaniu - z sukienkami. Aby połączyć je i wyglądać doskonale, warto kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

Pewnie wiele razy zdarzyło ci się widzieć kobiety, które w tym połączeniu wyglądają doskonale. Jaki jest tego sekret? Jeśli połączysz tenisówki z Lidla lub dowolne inne z krótką sukienką lub obcisłym krojem, możesz optycznie pogrubić swoją sylwetkę, a do tego skrócić nogi.

Aby tego uniknąć, wybieraj zwiewne kroje z falbanami lub asymetrycznym wykończeniem.

Do tych sukienek tenisówki z Lidla będą pasować doskonale:

