Birkenstocki to klapki, które zna każdy, kto ceni sobie komfort podczas chodzenia. Chociaż wiele osób podchodzi do nich z dystansem, to większość przekonuje się do nich po pierwszym założeniu. One nie mają sobie równych. Fashionistki z całego świata już dawno udowodniły, że Birkenstocki to nie buty wyłącznie dla emerytów, a bardzo stylowe obuwie pasujące do prawie każdej wiosennej i letniej stylizacji. Ich oryginalny wygląd zaskarbił sobie tysiące fanek.

Chociaż są piękne i wygodne, mają małą wadę i to niewątpliwie jest ich cena. Za podstawowy, najbardziej znany model przyjdzie nam zapłacić prawie 300 złotych. Dużo? Dla większości osób z pewnością tak. Jeśli jednak chciałabyś wypróbować je na własnej skórze (oraz stopach), niemal identyczne klapki za 1/10 ceny Birkenstocków.

Klapki z Lidla jak Birkenstocki



Klapki z Lidla mają 4 różne fasony i kolory. Jedna odpowiadają najbardziej popularnemu modelowi z podwójnym paskiem Arizona. W ofercie dyskontu znalazły się również klapki z pojedynczym paskiem (jak model Madrid), potrójnym paskiem oraz przeplatane (jak Birkenstock Lugano).

fot. Materiały prasowe

Wśród dostępnych kolorów klapek z Lidla znajdują się klasyczna czerń, bardzo modny w tym sezonie odcień błękitu, idealny na lato lekko opalizujący kremowy oraz pudrowy róż.

Jeśli zastanawiasz się, czy modele z Lidla będą tak wygodne co oryginalne Birkenstocki, odpowiedź jest prosta - tak. Wszystko dzięki specjalnej podeszwie wypełnionej pianką z tworzywa sztucznego. Pianka EVA, bo tak się nazywa to tworzywo, jest stosowana między innymi w butach do biegania takich marek jak Nike czy Adidas. Dzięki temu klapki z Lidla doskonale amortyzują, a do tego są wyjątkowo lekkie.

Klapki z Lidla są dostępne jedynie online i możesz je kupić za 29,99 zł w rozmiarach od 36 do 41. Są wykonane ze sztucznej skóry i mają skórzaną wkładkę.

Jak nosić klapki z Lidla na co dzień?

Wielu osobom klapki kojarzą się wyłącznie z domowym obuwiem lub wyjściem na basen. Od zeszłego lata jednak największe modowe blogerki udowadniają, że wcale nie musi tak być. Jak nosić Birkenstocki lub klapki z Lidla w ich stylu? Na szczęście nie ma tu wielu ograniczeń. Pasują prawie do wszystkiego!

O ile na oficjalne okazje radzimy raczej zostawić je w domu, tak na co dzień najchętniej nosiłybyśmy je cały czas. Doskonale wyglądają z jeansami (szczególnie tymi w kroju mom jeans) i spódnicami. My jednak uwielbiamy je najbardziej w jednym wydaniu - w połączeniu z maxi sukienkami.

Im bardziej kobieca sukienka, tym lepiej. Nie da się ukryć, że te klapki nie należą do najbardziej dziewczęcych, ale na szczęście mocne kontrasty to jeden z największych trendów ostatnich sezonów. Załóż je do zwiewnej sukienki w kwiaty lub inny mocny wzór - na przykład panterkę. Nie zapomnij także uzupełnić tej stylizacji w biżuterią i innymi dodatkami.

