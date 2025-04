Początek maja to chyba najlepszy czas na letnie zakupy. Jednak przed wyjściem do centrum handlowego powinnaś przejrzeć swoją szafę i zobaczyć, czego potrzebujesz? Jeżeli braki w garderobie masz zamiar uzupełnić rzeczami z popularnych sieciówek, to koniecznie zajrzyj do naszej galerii!

Nowości z sieciówek na maj

W tym roku mamy słabość do spodni zdobionych kwiatowymi motywami. Są niezwykle stylowe, a do tego bardzo modne. Możesz je zestawić z gładkim topem, marynarką i sandałami na obcasie. Jeżeli zależy ci na bardziej casualowej stylizacji, to możesz dobrać do nich luźny t-shirt, kurtkę dżinsową i wygodne sneakersy.

Lata nie wyobrażamy sobie bez wygodnych espadryli. Są świetną alternatywą dla klasycznych sandałów i klapek. Możesz je nosić z letnimi spódnicami, sukienkami i szortami. Musisz jednak pamiętać, że to nieformalny rodzaj obuwia, więc nie zakładaj ich na oficjalne spotkania. W duecie z elegancką sukienką będą wyglądały komicznie!

Lubisz szorty? Bo my mamy z nimi problem... Są bardzo wygodne, łatwe w stylizacji, ale ciężko wyparzyć na ulicy przedstawicielkę płci pięknej, która wygląda w nich stylowo. Dlaczego? Niestety zazwyczaj kobiety wybierają za małe spodenki, które opinają się na pupie, a czasem nawet (o zgrozo!) widać im pośladki. Jeżeli chcesz wyglądać dobrze, to wybierz szorty nawet o rozmiar większe. Dzięki temu będą luźniejsze i nic nie będzie wystawało :) Pamiętaj, że atrakcyjnie wygląda kobieta dobrze ubrana, a nie rozebrana.

