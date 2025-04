W sklepach już czuć wiosnę! Na wieszakach pojawiły się już najnowsze kolekcje, a w nich pojawiły największe hity nadchodzącego sezonu.

Marcowe nowości z sieciówek

Hitem tego miesiąca jest jednoczęściowy strój kąpielowy z dekoltem w serek. Ma klasyczny krój, który ukryje odstający brzuszek i boczki. Jeżeli chcecie go mieć, to radzimy się pospieszyć, bo pewnie szybko zniknie ze sklepowych półek. Również w H&M wypatrzyłyśmy elegancki czerwony płaszcz na wiosnę, który będzie dopełnieniem wielu modnych stylizacji.

Jeżeli szukacie modnego koszyka na lato, to koniecznie zajrzyjcie do Zary. Znajdziecie tam wiele ciekawych propozycji, które zadowolą nawet najbardziej wymagające osoby. My stawiamy na klasyczny model, który będzie odpowiedni na co dzień.

