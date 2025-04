Nie wiem, kiedy to się stało, ale już jedną nogą jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym. Lato minęło w mgnieniu oka, teraz zostało nam czekań na kolejne. Niestety czas zaprzyjaźnić się z cieplejszymi swetrami i jesiennymi płaszczami. Jednak w tym roku namawiam was do miksowania delikatnych tkanin z tymi ciężkimi i mięsistymi. Zwiewna sukienka w stylu boho będzie się znakomicie prezentowała z ramoneską i kozakami za kolano.

Bomber był hitem wiosny i lata, ale ja mam zamiar nosić go również jesienią. W oko wpadł mi modele z najnowszej kolekcji Topshop. Jest wykonany z perforowanej tkaniny i ma delikatny różowy kolor. Nie sposób się mu oprzeć!

Nie wiem co się ze mną dzieje... Nigdy nie przepadałam za czerwonym kolorem, a ostatnio szaleję na jego punkcie. Tym razem nie mogę oderwać wzroku od kozaków na obcasie i płaszcza oversize z Zary. Wydaje mi się, że w konsekwencji nie zdecyduje się na zakup żadnej z tych rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że te rzeczy są (oczywiście subiektywnie) piękne.

Od zawsze szukam idealnych kozaków i botków na sezon jesienno-zimowy. W tym roku chyba do mojej kolekcji dołączą czarne botki z Reserved. Mają delikatnie przedłużone noski (tak jak lubię) i niski stabilny obcas w brązowym kolorze. Dzięki temu buty wyglądają zgrabnie i stylowo. Do tego kosztują 279 zł, więc jest to cena do przyjęcia.

Zazwyczaj wybieram minimalistyczne ubrania i dodatki, które można swobodnie ze sobą łączyć. Jednak czasem wstępują we mnie dziwne moce i w mojej szafie lądują rzeczy, które zupełnie nie wpisują się w ten schemat. Z pewnością należy do nich sweter zdobiony falbankami z H&M. Wbrew pozorom pasuje do wielu rzeczy, a jednocześnie jest urozmaiceniem stylizacji.