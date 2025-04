Pogoda nadal czasem daje popalić, ale nie da się ukryć, że wiosna zbliża się naprawdę ogromnymi krokami. Warto już rozejrzeć się za modną i uniwersalną kurtką wiosenną, która doskonale nada się na pierwsze słoneczne dni.

Te wcale nie są proste, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego ubrania. Chociaż wczesnym popołudniem temperatura potrafi skakać naprawdę wysoko, poranki i wieczory nadal są raczej chłodne. Wtedy przyda się lekka kurtka - modna, wygodna i najlepiej w dobrej cenie. Właśnie taką znalazłyśmy w Lidlu!

Kurtka termiczna Esmara, cena 59,90 zł

Ten krój jest ponadczasowy i pasuje każdemu. Odpowiednio zestawiony potrafi mocno wyszczuplić optycznie figurę, a wszystko to dzięki pikowaniu i przeszyciom. Pisałyśmy już o tych kurtkach w kosmicznym srebrnym kolorze. Teraz polecamy je też w wersji pastelowej.

Wszystkie 3 kolory są piękne, ale nam do gustu najmocniej przypadł pastelowy róż. To bardzo modny odcień na nadchodzący sezon. Wiosną bardzo często będziemy nawiązywać do mody poprzednich dziesięcioleci, jeśli więc masz czasem ochotę poczuć się jak Britney Spears albo Regina George z Mean Girls, teraz jest na to odpowiednia pora.

Ta kurtka zdecydowanie jest bardzo casualowa, dlatego załóż ją do jeansów lub prostej sukienki. Kurtka z Lidla jest wykonana ze specjalnego materiału odpornego na deszcz i wiatr, sprawdzi się więc też nawet podczas niepogody. Jest lekko watowana, dzięki czemu będzie idealna na chłodne poranki i cieplejsze popołudnia.

Kurtki wiosenne Esmara są dostępne w wersji z kapturem lub bez. Wszystkie mają wszyty zamek błyskawiczny, który ochrania brodę oraz boczne kieszenie.

