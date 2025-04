Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc to doskonała okazja, by pomyśleć o garderobie na ten czas. Jednym z pierwszych zakupów na nowy sezon będzie zapewne kurtka, która będzie odpowiednia na okres przejściowy. Dobrej jakości okrycia wierzchnie w świetnych cenach można obecnie znaleźć w sklepie internetowym marki Lidl.

Reklama

Niedawno zachęcałyśmy cię do zakupu dżinsowych kurtek, klasycznych ramonesek oraz stylowej parki. Teraz w ofercie dyskontu znalazłyśmy kurtki, które idealnie nadają się na wczesną wiosnę. Do tego są niedrogie. Kosztują tylko 65 zł, czyli co najmniej o połowę taniej niż modele dostępne w sieciówkach.

Modne kurtki na wiosnę w Lidlu

Kurtki z Lidla uszyte są ze specjalnego materiału, który nie wchłania wody - BIONIC-FINISH® ECO. Mają dopasowany fason, są lekkie i doskonale sprawdzą się w czasie wiosennej niepogody. Do każdej został dołączony praktyczny worek, w którym można przenosić kurtkę. Niektóre modele dodatkowo mają kaptur, który ochroni cię przed deszczem. Wybrałyśmy 3 modele, na które warto zwrócić uwagę.

Żółta kurtka to nasz typ numer jeden. Powód? Żółty znalazł się wśród najmodniejszych kolorów na sezon wiosna-lato 2020. Okrycie w tym radosnym, energetycznym kolorze wpadnie w oko kobietom, które nie boją się odważnych barw oraz lubią stylizacje z charakterem.

fot. Materiały prasowe

Szara kurtka będzie idealna dla wielbicielek minimalizmu, prostoty i stonowanych kolorów. To neutralne okrycie, które sprawdzi się jako uzupełnienie wielu stylizacji. Będzie pasować do zestawów w innych odcieniach szarości, a także urozmaici czarny total look.

fot. Materiały prasowe

Kurtka w kwiaty z pewnością będzie wyróżniać się na ulicy. Propozycja z Lidla utrzymana jest w mocnym odcieniu różu, który będzie idealnie pasował na wiosnę. Kolor i wzór dodają tej sportowej kurteczce kobiecego charakteru.

fot. Materiały prasowe

Numer artykułu w sklepie internetowym to: 100263114.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Lidla:

Hit cenowy! Klasyczna bawełniana koszula (biała i czarna) w Lidlu za 34 zł

Klasyczne spódnice ołówkowe do kupienia w Lidlu. Kosztują tylko 29 zł

Modne sukienki na wiosnę w Lidlu. Są piękne i kosztują tylko 39 zł

Płaszcz w kratę z Lidla hitem sezonu. Jest piękny i kosztuje 111 zł