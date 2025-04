Wiktoria Gąsiewska błyskawicznie zdobyła wiernych fanów, gdy dołączyła do obsady serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu uznawana jest za jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, a jej poczynania śledzą tysiące wielbicieli. Tyczy się to również jej stylu ubierania, którym inspirują się młode kobiety z całej Polski. Nic dziwnego, bo Gąsiewska doskonale wie, co w trawie piszczy. Tym razem pokazała to, wybierając najmodniejszy top sezonu.

Wiktoria Gąsiewska w białym popelinowym topie

Gwiazda na swoim koncie na Instagramie dodała fotografię z sesji zdjęciowej wykonanej przez Helenę Bromboszcz. Jest na niej stylizowana jak aktorki złotej ery Hollywood, prezentując się w eleganckich lokach, wzorzystych rajstopach i białym topie.

To właśnie on przykuł naszą uwagę. Popelinowa bluzka ma dość krótki krój i dekolt w kształcie serca. Zdobią go małe guziki, które pojawiają się także przy mankietach kończących długie rękawy topu. Ciekawym elementem bluzki są również bufki, które w tym sezonie pojawiały się w kolekcjach największych projektantów i większości sieciówek.

Biały top w stylu Wiktorii Gąsiewskiej z H&M za 79,90 zł

Jeśli chcesz zainspirować się kreacją młodej aktorki, mamy dla ciebie korzystną propozycję. Niemal identyczny top jest dostępny w najnowszej kolekcji marki H&M. Szybko stał się bestsellerem i wyprzedaje się jak świeże bułeczki, co zupełnie nas nie dziwi, bo wygląda świetnie i pasuje do każdego typu figury.

fot. Materiały prasowe, Biały popelinowy top z H&M, cena 79,90 zł

Propozycja szwedzkiej sieciówki ma krótkie rękawy zdobione bufkami wykończonymi elastycznym marszczeniem. Z przodu top z bawełnianej popeliny ma kopertowy dekolt wiązany w talii. Na plecach wycięcie w kształt karo.

Bluzka jest dostępna tylko w białym kolorze i szerokiej gamie rozmiarów: od XS do XXL. Fason pasuje niemal do każdej sylwetki. Uwydatnia biust, podkreśla kobiece wcięcie w talii i ukrywa wystający brzuszek. Top kosztuje zaledwie 79,90 zł.

Z czym nosić top z popeliny?

Tego typu bluzkę możesz nosić z niemal każdą stylizacją. Pasuje zarówno do jeansów i eleganckich cygaretek, które możesz łączyć z mokasynami lub trampkami.

Dobrze sprawdzi się także w połączeniu z długimi, zwiewnymi spódnicami, do których możesz włożyć delikatne sandałki na szpilce lub bardzo modne w ostatnim czasie mulesy.

