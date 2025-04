Czas na lekką wiosenną kurtkę. Może to będzie parka? Jeśli jeszcze nie jesteś do niej przekonana, zobacz jakie, według nas ma plusy.

Odkrywamy 5 zalet kurtki parki:

1. Jest doskonała na niepogodę

Szyje się ją na ogół z wodoodpornej, mocnej tkaniny lub ortalionu – dzięki temu wiatr, wiosenny kapuśniaczek czy nawet większa ulewa jej niestraszne. Większość parek posiada też praktyczny kaptur.

fot. screen Instagram

2. To fason ponadczasowy

Parka powstała w trakcie II wojny światowej jako kurtka dla żołnierzy – wywodzi się więc z mody męskiej, ale dość szybko została przemycona do damskiej garderoby. Prawdziwy szał w Polsce na parki to lata 80. i początek 90. Od tego czasu pojawia się w modzie praktycznie co sezon.

3. Jest idealna na weekendy

Pasuje do wielu casualowych strojów. Najładniej prezentuje się z wąskimi dżinsami, koszulową bluzką lub swetrem. Możesz do takiego stroju dodać płaskie, wygodne buty np. motocyklowe czy sztyblety albo przeciwnie, pokuś się o wysokie, seksowne szpilki i zmień charakter parki na bardziej miejski.

fot. screen instagram

4. Ma uniwersalny kolor

Klasyczna parka jest w kolorze khaki – to odcień, który łatwo komponuje się z wieloma innymi: bielą, beżem, dżinsowym granatem, brązem, słonecznym żółtym, pomidorową czerwienią. Nie powinnaś mieć więc problemu z dobraniem do niej innych ubrań. Jeśli nie przepadasz za nim, to z pewnością znajdziesz parkę w ulubionym kolorze.

5. Pasuje do wielu typów sylwetek

Ma luźny fason – bez trudu zakryje więc nadmierne krągłości. Parka sięga najczęściej za pupę lub do połowy ud – taka długość optycznie wysmukla i wydłuża sylwetkę.

fot. screen instagram

Parki z najnowszej kolekcji C&A

Zajrzałyśmy do tej popularnej sieciówki, a tam całe bogactwo przeróżnych wiosennych parek!

Sporo jest klasycznych i uniwersalnych kurtek – z mocnego płótna lub lekko błyszczącego ortalionu. Możesz do woli przebierać też w kolorach: od khaki, granatu, po ognistą czerwień i kobiecy, pudrowy róż. Ciekawa jest też parka haftowana w kwiaty oraz w najmodniejszy deseń sezonu – grochy.

