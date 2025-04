Wiele razy pisałyśmy, że lubimy zakupy, a szczególnie takie w rozsądnych cenach. Nie lubimy przepłacać, a polowanie na okazje to już nasza redakcyjna tradycja.

Czy wiesz, że w Zarze wyprzedaże trwają cały rok? Gdy kończą się wyprzedaże sezonowe wszystkie aktualne obniżki cen (a jest ich bardzo dużo) trafiają do zakładki Special Price. Można tam znaleźć znacznie tańsze ubrania i dodatki z aktualnej kolekcji. Obecnie w niższych cenach można kupić m.in. płaszcze, które będą idealne na okres przejściowy czy botki w kowbojskim stylu, które są hitem sezonu zima 2020. Poniżej znajdziesz 4 rzeczy, które są naszym zadaniem warte uwagi.

Płaszcz w jodełkę Zara, cena z 299 zł na 139 zł

Nasz faworyt, który jest wykonany w 25% z bawełny pochodzącej z recyklingu. To teoretycznie płaszcz, ale równie dobrze można nosić go zamiast marynarki. Ma długie rękawy, dwurzędowe zapięcie i kołnierz z klapami.

To klasyczny element garderoby, który możesz nosić do pracy. Sprawdzi się nawet w miejscach, gdzie obowiązuje formalny dress code.

fot. Materiały prasowe

Botki w zwierzęcy deseń Zara, cena z 199 zł na 99,90 zł

Botki w kowbojskim stylu, a do tego zdobione zwierzęcym motywem to hit sezonu. Model, który znalazłyśmy w Zarze ma 6-centymetrowy obcas, więc możesz nosić je na co dzień i nawet po całym dniu na nogach nie będziesz odczuwała dyskomfortu. Ich dodatkowym atutem jest elastyczna wkładka techniczna wykonana z pianki lateksowej. Jej zadaniem jest zwiększenie wygody użytkownika.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz o męskim kroju Zara, cena z 349 zł na 139 zł

Klasyczny płaszcz średniej długości zdobiony bardzo modną kratą. Ma kołnierz i kieszenie z ozdobnymi klapami, dwurzędowe zapięcie oraz szerokie rękawy. My plus dajemy mu również za to, że ma w składzie przynajmniej 15% bawełny pochodzącej z recyklingu.

Jak go stylizować? Możliwości jest bardzo dużo. Bardzo dobrze będzie wyglądał z dżinsami, białą koszulą i botkami na obcasie, ale zgrany duet stworzy również ze spódnicą lub sukienką i kozakami na obcasie. Bardzo kobiecy look stworzysz, zestawiając go z golfem, woskowanymi spodniami i botkami na słupku.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w kwiaty Zara, cena z 99,90 zł na 45,90 zł

Sukienki w kwiaty są na czasie od wielu lat i z pewnością jeszcze długo tak zostanie. Dlaczego? To jeden z najbardziej kobiecych i stylowych wzorów.

Tę sukienkę możesz nosić w sezonie jesień-zima z kryjącymi rajstopami i kozakami na słupku. Wiosną i latem zestaw ją z mokasynami, dżinsową kurtką i wiklinowym koszykiem.

fot. Materiały prasowe

