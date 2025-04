Chociaż nastroje panujące na świecie nie zachęcają do zakupów, z pewnością robią to ceny modnych sukienek, które można kupić na wyprzedaży. Warto poprawić sobie humor choć na chwilę, a chyba każda z nas wie, że doskonałym środkiem do tego są ładne, nowe ubrania.

Reklama

Wybrałyśmy 4 modele z Zary, za które nie zapłacić więcej niż 50 złotych. To o wiele mniej niż w Lidlu, Biedronce czy PEPCO, a nie oszukujmy się - ich wygląd i jakość bije dyskonty na głowę. Jak wyglądają sukienki, które wybrałyśmy? Szczerze mówią, chciałybyśmy mieć wszystkie z nich - gdybyśmy tylko miały na nie miejsca w szafach.

Sukienka o rozszerzanym kroju, cena 45,90 zł

To klasyczny krój, który został podkręcony przez wyjątkowy kolor. Fuksja jest odważnym wyborem, ale doskonale pasuje do wiosennych stylizacji. Świetnie będzie wyglądać zarówno z czarnymi, jak i białymi dodatkami.

Ta prosta forma będzie świetnym tłem dla wyrazistych dodatków. Nie bój się połączyć jej z torebką o niecodziennym kształcie lub ogromnym okrągłym kapeluszem. Poszalej również z kształtem okularów przeciwsłonecznych.

fot. Materiały prasowe

Teksturowana sukienka z paskiem, cena 45,90 zł

Klasyczna mała czarna w codziennym wydaniu? My jesteśmy jak najbardziej na tak. Ta sukienka to nasz ideał wśród uniwersalnych elementów garderoby. Będzie wyglądać pięknie zarówno w połączeniu z kardiganem i tenisówkami, jak i marynarką i szpilkami.

Jej wiązanie w pasie sprawia, że będziesz wyglądać w niej naprawdę szczupło. Jeśli jednak szukasz weselszych barw, możesz kupić ją także w dwóch innych wersjach kolorystycznych: białej oraz niebieskiej.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z dzianiny dresowej, cena 45,90 zł

Chociaż dresowa sukienka może brzmieć dziwnie (o ile nawet nie nieprawdopodobnie), naprawdę istnieje. I o dziwo, jest wyjątkowo ładna. Świetnie sprawi się na co dzień, szczególnie gdy masz ochotę postawić własny komfort na pierwszym miejscu. Nie zakładaj jednak do niej sportowych butów. Postaw zamiast tego na kowbojki, bikery, a w ciepłe dni - klapki typu mule.

Miejmy nadzieję, że napis na jej przodzie będzie przyświecał nam w tym trudnym czasie - oby to naprawdę był sezon pozytywnej energii!

fot. Materiały prasowe

Sukienka z teksturowanej tkaniny, cena 45,90 zł

Jej kroju zdecydowanie nie można nazwać zwyczajnym. Nie ma jednak się czego obawiać. Nawet w tak ekstrawaganckiej sukience każda z nas będzie wyglądała korzystnie.

Możesz do niej spokojnie założyć spodnie. Proste, obcisłe nogawki będą wyglądać równie dobrze co cargo pants. Ze względu jednak na wyrazisty wzór sukienki, wybierz raczej spodnie (lub rajstopy) w ciemnym, stonowanym kolorze.

fot. Materiały prasowe

Piękne i niedrogie sukienki znajdziesz na Modago.pl. Znajdź swoje sukienki wiosenne.

Więcej wyjątkowych okazji z Zary: