Dopasowana sukienka podkreślająca atuty sylwetki, pojawiła się w najnowszej kolekcji marki Zara. Kosztuje tylko 45,90 złotych.

Dopasowana sukienka z Zary

Sukienka o długości tuż za kolano uszyta jest w 95% z bawełny - reszta to elastan, dzięki czemu sukienka idealnie dopasowuje się do figury. Ma przylegający do ciała krój, krótki rękawek i kwadratowy dekolt, który pięknie podkreśla obojczyki i wysmukla szyję.

Dopasowaną sukienkę możesz stylizować zarówno casualowo - z modnymi sneakersami i pikowaną kurtką, albo elegancko - z botkami na słupku i płaszczem. Świetnie będzie prezentować się również w zestawach z rockowym zacięciem - z motocyklowymi botkami i ramoneską.

Sukienka dostępna jest w rozmiarach od S do L. Kupisz ją w 3 kolorach: czarnym, beżowym i miętowo-niebieskim.

Sukienka jest dostępna zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Za dostawę zapłacisz 9,90 złotych - jeśli twoje zamówienie przekroczy kwotę 200 złotych, wtedy będzie za darmo.

W Zarze warto również spojrzeć na inne sukienki, nie tylko te dopasowane. Polecamy szczególnie basicową sukienkę w golfem za 35,90 złotych oraz sukienkę dresową za 45,90 złotych.

fot. materiały prasowe

