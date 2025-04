Black Friday już za nami, ale w sieciówkach ciągle znaleźć możesz przecenione ubrania i dodatki. W Zarze trafiłyśmy na luźną sukienkę z dresowego materiału - idealną do noszenia na co dzień. Jest wygodna i nie krępuje ruchów, a do tego da się ją stylizować na wiele sposobów.

Sukienka została przeceniona z 79,90 złotych o 40% i teraz kosztuje 35,90 złotych.

Sukienka z dresowego materiału w Zarze

Sukienka uszyta jest w 95% z bawełny ekologicznej, która uprawiana jest przy użyciu nawozów i pestycydów pochodzenia naturalnego. Co więcej, do jej uprawy nie wykorzystuje się genetycznie modyfikowanych nasion, co pozwala zachować bioróżnorodność nasion i żyzność gleby.

Sukienka ma szeroki, luźny fason. Ma okrągły dekolt, długie rękawy i kieszenie po bokach. Dół sukienki jest nieco przedłużony z tyłu i wykończony jest ściągaczem.

Sukienka dostępna jest w 3 kolorach: szarym (na zdjęciu), niebieskim (błękitno-szarym) i czarnym. Kupisz ją od rozmiaru S do L.

Jak nosić oversize'ową sukienkę? Najlepiej będzie wyglądała zestawiona z białymi sneakersami, sportową torbą i puchową kurtką. Ale sprawdzą się także motocyklowe botki, duża torebka-worek i luźny płaszcz.

Sukienkę kupisz ją zarówno stacjonarnie jak i online. Wysyłka to koszt 9,90 zł, chyba że zrobisz zakupy za więcej niż 200 zł - wtedy jest za darmo. W rozsądnych cenach kupisz również sukienkę z półgolfem za 35 zł i modny płaszcz w karmelowym odcieniu za 83 zł.

