Sezon wiosna-lato 2020 marka sloggi zaczyna prawdziwą rewolucją, która zaskoczy wszystkich! Tej wiosny producent najwygodniejszej bielizny na świecie idzie o krok dalej, prezentując nową, komfortową platformę sloggi GO oraz nową kolekcję GO Allround dla kobiet i mężczyzn.

Linia GO Allround

Linia GO Allround to komfort we wszystkich jego odsłonach, dostępny wszędzie i dla każdego. ONE SIZE dla wszystkich – dzięki ekstremalnie elastycznym materiałom bielizna z linii GO Allround pasuje na ciała o różnych kształtach i rozmiarach. Zaczynając od rozmiaru XS, a kończąc na L w damskiej kolekcji, oraz S-XL w przypadku mężczyzn. MicroModal zapewni supermiękkie, delikatne i naturalne uczucie, przy zachowaniu najwyższej jakości. To doskonały dowód na to, że bielizna oprócz bycia elastyczną może także sprawić, że poczujesz się świetnie.

Nie zapomniano również o designie. Współczesne kroje, najmodniejsze kolory sezonu czy dyskretne żakardowe wzory to tylko niektóre z elementów naturalnie uzupełniających najwyższy komfort. Dla kobiet marka sloggi przygotowała 5 wersji kolorystycznych:

Black,

White,

Penaut Butter,

Kaluha,

Indian Summer.

Mężczyźni mogą wybierać pomiędzy White, Havanna oraz Graphite.

Kolekcja dostępna będzie w salonie sloggi w Galerii Młociny oraz w salonach partnerskich Triumph na terenie całej Polski od 22 stycznia 2020 roku.