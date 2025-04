To buty, które mogą okazać się absolutnym hitem nadchodzących miesięcy. Model z Zary już teraz wyprzedaje się błyskawicznie. Powód? Te buty nie tylko idealnie wpisują się w trendy obuwnicze na sezon wiosna-lato 2020, ale przede wszystkim doskonale eksponują nogi. Chcesz je mieć? Pospiesz się! Wielbicielki hiszpańskiej sieciówki szturmem ruszyły na zakupy.

Cieliste szpilki z Zary będą hitem wiosny 2020

Bestsellerowy model to szpilki na niewysokim obcasie o wysokości 7,5 cm (idealnym do pracy). Buty mają bardzo modną cholewkę z cielistej, prześwitującej siateczki. To właśnie dzięki niej buty optycznie wyszczuplają nogi. Ważny jest również kolor, który perfekcyjnie pokrywa się z odcieniem skóry większości Polek. Buty nie odznaczają się, dzięki czemu nogi wyglądają na znacznie dłuższe.

fot. Materiały prasowe

Podeszwa z tyłu ma stylowy, kwadratowy kształt oraz zapięcie na pasku wokół kostki. Buty mają specjalną wkładkę z pianki lateksowej, która zapewnia wygodę użytkowania.

Cena butów to 139,00 zł, można je kupić w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Są dostępne w rozmiarach od 35 do 42, lecz te najpopularniejsze rozmiary bardzo szybko się wyprzedają. Internautki wręcz oszalały na ich punkcie.

Podsumujmy, czółenka z siateczką to doskonałe buty dla kobiet, które chcą wyeksponować nogi, zależy im na efekcie wyszczuplenia, ale też stawiają na wygodę i raczej niewysokie obcasy. Ten model będzie idealnie pasował do wielu biurowych stylizacji.

