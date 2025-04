Cienka puchówka to must have na zimę. Warto kupić ją właśnie teraz - marka Sinsay z okazji Black Friday dla swoich klientów przygotowała obniżki do -40%! W sklepie internetowym kupisz kurtkę puchową za 39,99 zł (w regularnej cenie kosztuje 59,99 złotych).

Reklama

Cienka kurtka puchowa z Sinsay

Kurtka jest niezwykle lekka i cienka, a przy tym ciepła. Ma swobodny krój i wyposażona jest w kaptur, elastyczne ściągacze, zapięcie na suwak, gładką podszewkę wewnątrz i dwie kieszenie.

fot. materiały prasowe

Rozmiarówka zaczyna się od XS a kończy na XXL. Kurtka występuje w kilku kolorach: pastelowo-różowym (na zdjęciu), musztardowym, butelkowozielonym, brązowym i czarnym, ale niestety już teraz nie są dostępne wszystkie rozmiary. Warto więc się pośpieszyć z zakupami! Przesyłka jest darmowa, bez względu na ilość rzeczy w koszyku.

Puchowa kurtka to jedna z tych rzeczy, które idealnie komponuje się z casualową, weekendową stylizacją. Wystarczy założyć welurową bluzę, dżinsowe boyfriendy, sneakersy i modną czapkę z pomponem, aby wyglądać stylowo.

W Sinsay, poza puchową kurtką, kupisz też w świetnych cenach sukienki (od 14,90 zł) , tshirty (od 7,90 zł), spodnie (od 19,90 zł) i trampki (od 24,90 zł).

Planujesz większe zakupy na Black Friday?

Reklama

Więcej ofert z okazji Black Friday:

Black Friday w Lidlu - 5 modowych hitów za mniej niż 40 zł

Black Friday w Zarze - 6 najmodniejszych ubrań od 27 zł

Black Friday w Rossmannie - ceny niższe nawet o 75%!