Bawełniana, dopasowana spódnica może być bazą wielu stylizacji i to o każdej porze roku. Jesienią i zimą idealnie sprawdzi się do grubych rajstop i ciepłego płaszcza, a latem do zwiewnych t-shirtów i koszul.

Teraz klasyczną spódnicę z elastycznej tkaniny kupisz w Sinsay już za 9,99 złotych. Spódnica dostępna jest zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online.

Bawełniana spódnica z Sinsay

Spódnica uszyta jest z elastycznego materiału, który składa się w 67% z bawełny, 28% z wiskozy i w 5% z elastanu. Ma długość do połowy uda i jest komfortowa i wygodna w noszeniu - nie krępuje ruchów, a dzięki szerszej gumce w pasie pozwala zamaskować drobne niedoskonałości.

fot. materiały prasowe

Jak nosić dopasowaną, bawełnianą spódnicę? Jak tylko chcesz! To jedna z tych rzeczy, na które istnieje niezliczona ilość pomysłów.

W tym sezonie świetnie sprawdzi się z ciężkimi, motocyklowymi botkami i wełnianymi swetrami z widocznym splotem. Noś do niej najmodniejsze w tym sezonie grube rajstopy w prążki. Możesz ją również stylizować nieco bardziej sportowo - ze sneakersami albo śniegowcami i puchową kurtką.

Spódnica dostępna jest od rozmiaru XXS do XL. Kupisz ją również w kolorze czarnym. W Sinsay warto zerknąć również na cienkie puchowe kurtki za 39,90 zł oraz t-shirt z ekologicznej bawełny w różnych kolorach w cenie 9,90 zł.

