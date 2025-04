Od poniedziałku (20.01) w Lidlu będzie można kupić eleganckie sukienki. Modele, które proponuje dyskont są modne i niedrogie. Są idealne do pracy, ale sprawdzą się również w mniej oficjalnych sytuacjach - w czasie spotkania z przyjaciółkami, wyjścia do kina czy rodzinnego obiadu.

Sukienki do pracy z Lidla

Sukienki, które będzie można kupić w Lidlu są wykonane z wiskozy. Ten materiał jest lekki i przyjemny w noszeniu - jest bardzo przewiewny, nie gniecie się i sprawdza się nawet w czasie gorących dni. Dzięki temu taką sukienkę będziesz mogła nosić także w czasie wiosenno-letnich miesięcy.

Sukienki koszulowe pojawiają się w trendach od wielu sezonów. To bardzo wygodny model, który ma luźny krój, a dzięki temu pozwala ukryć ewentualne mankamenty sylwetki. Bardzo dobrze będą wyglądały w niej panie o sylwetce klepsydry lub gruszki. Delikatnie rozkloszowany dół zatuszuje szerokie biodra i masywne uda, zaś odcięcie w talii podkreśli seksowne wcięcie w tej okolicy.

W sklepach Lidl dostępne będą dwa modele - szary w kratkę (klasyka mody biurowej) oraz w kolorze musztardowym, który będzie odpowiedni na sezon wiosenno-letni. Sukienki będą dostępne w rozmiarach od XS do L.

Chcesz mieć którąś z nich w swojej szafie? Będziesz musiała za nią zapłacić 44,99 zł. To niewiele biorąc pod uwagę, że jest wykonana z wiskozy. W sieciówce za taki ciuch musiałabyś zapłacić 3-4 razy więcej.

Sukienki będzie można kupić w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym.

