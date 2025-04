Biała bluzka to podstawa dobrze skompletowanej garderoby. Teraz kupisz ją w sklepie internetowym Lidl za 39,90 złotych.

Biała bluzka Esmara z Lidla

Bluzka uszyta jest z miękkiego, lejącego i delikatnie przeźroczystego materiału typu plumeti, czyli z widocznymi drobnymi supełkami. Ma okrągły dekolt ozdobiony falbanką, rozcięcie na karku zapinane na guzik i długie, luźne rękawy.

Bluzka dostępna jest w rozmiarach od 34 do 44. W tej samej cenie kupisz również wersję w czarnym kolorze.

Jak nosić białą bluzkę z falbaną? Świetnie będzie wyglądać do wzorzystej, ołówkowej spódnicy i czarnych szpilek - to idealny zestaw na święta. Bluzkę możesz wykorzystać również w stylizacjach do pracy czy na spotkania z przyjaciółmi - wystarczą cygaretki i skórzane botki lub mokasyny.

Bluzkę kupisz w sklepie internetowym Lidl. Dostawa kosztuje 9,90 złotych chyba, że twoje zakupy przekroczą kwotę 199 złotych - wtedy będzie za darmo. Polecamy zerknąć również na czerwoną sukienkę za 49,90 złotych, która świetnie sprawdzi się na uroczystej kolacji i ciepłe, pluszowe płaszcze za 129 złotych.

fot. materiały prasowe

