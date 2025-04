Kilka ostatnich miesięcy sprawiło, że zmieniłyśmy podejście do mody. Zamiast modnych marynarek i sukienek do pracy, o wiele częściej sięgamy po prostu po wygodne spodnie i bluzy. Kiedyś można je było kupić głównie w sklepach sportowych - teraz ma je w swojej ofercie prawie każda sieciówka.

Za dresowy komplet trzeba zapłacić od 120 do nawet 250 złotych. To czasami tyle co dobre dżinsy. Jeśli szukasz niedrogiego, wygodnego i modnego dresowego zestawu, zajrzyj do Lidla. Do sklepów właśnie trafiła kolekcja bluz i spodni w świetnych cenach! Welurowy komplet kosztuje 69,80 zł (bluza 39,90 zł, a spodnie 29,90 zł).

Welurowe dresy Esmara w Lidlu

Dresy uszyte są z miękkiego weluru. Spodnie mają wygodny, gumowy ściągacz z paskiem do wiązania z satyny w talli, wszyte kieszenie boczne oraz ściągacz na zakończeniu nogawki. Bluza ma kaptur, kieszenie i jest na suwak.

Materiał, z którego uszyte są dresy to w 95% poliester a w 5% elastan, dzięki czemu zapewniają optymalne dopasowanie do sylwetki i nie krępują ruchów. Dresy dostępne są w 3 kolorach: szarym (na zdjęciu), granatowym i koralowym.

Dresy kupisz od rozmiaru od XS do L (jeśli zazwyczaj nosisz M, sugerujemy kupowanie mniejszego rozmiaru - rozmiarówka w sklepach Lidl jest nieco zawyżona). Bluzę i spodnie można kupić oddzielnie.

Dresy są już dostępne w sklepie internetowym Lidl. W sklepach stacjonarnych będą dostępne od 29 października (czwartek).

fot. materiały prasowe

W sklepach Lidl możesz upolować nie tylko modne dresy. W obecnej ofercie znajdziesz również klasyczny szary płaszcz za 111 zł i zimowe trapery za 54,90 zł.

