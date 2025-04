Czerwony sweter to must have na święta. Założysz go nie tylko do wygodnych dresów czy dżinsów - doskonale odnajdzie się również w duecie z eleganckimi spodniami czy ołówkową spódnicą.

Teraz czerwony sweter zdobiony błyszczącymi cekinami, kupisz w Lidlu za 32,99 złotych (został przeceniony z 39,99 złotych). Znajdziesz go w zakładce „Wyprzedaż" w sklepie internetowym.

Błyszczący sweter Esmara z Lidla

Sweter ma okrągły dekolt, raglanowe rękawy i delikatny warkoczowy wzór. Uroku dodają mu drobniutkie, błyszczące cekiny.

Czerwony sweter z błyszczącymi cekinami to idealny dodatek do klasycznych, niebieskich dżinsów albo czarnych, woskowanych spodni. Doskonale pasować będzie również do ciepłej, dzianinowej spódnicy i grubych, prążkowanych rajstop.

Dostępny jest od rozmiaru XS (32/34) do L (44/46). Jeśli nie jesteś fanką czerwonego koloru, kupisz go jeszcze w wersji czarnej i różowej (ten model ma dekolt w kształcie litery V).

Czerwony sweter kupisz wyłącznie w sklepie internetowym Lidl. Dostawa kosztuje 9,90 złotych - jeśli twoje zakupy przekroczą kwotę 199 złotych, wtedy będzie darmowa. W Lidlu warto spojrzeć również na czerwoną sukienkę idealną na święta za 49,90 złotych oraz elegancką, białą bluzkę za 39,90 złotych.

fot. materiały prasowe

