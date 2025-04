Podczas pandemii przyzwyczailiśmy się do wygody i wychodzimy z dżinsów na rzecz wygodnych dresów czy elastycznych jegginsów. Te drugie pojawiły się w świetnej cenie w Lidlu za 29,99 zł - będziesz zachwycona ich jakością.

Wyszczuplające jegginsy z Lidla

Ten fason spodni łączący wygodę legginsów i wykończenie dżinsów stał się popularny kilka lat temu i regularnie pojawia się w znanych sieciówkach- modne jeggisny kupisz w H&M czy Zarze w cenie od 80 do 120 zł, ale my znalazłyśmy odpowiednik droższych propozycji w Lidlu za ułamek ceny. Dodatkowo bije na głowę sklepową konkurencję z uwagi na jesienną ofertę kolorystyczną: czerń, fiolet w odcieniu wrzosu czy butelkowa zieleń to barwy, które nie wychodzą z mody o tej porze roku.

Zaletą jegginsów jest ich optymalne dopasowanie: zawarty w składzie elastan utrzymuje sylwetkę w ryzach, ale nie opina ciała. Optycznie wysmukla nogi i podnosi pośladki. Jegginsy to w rzeczywistości bardzo kobiecy element garderoby: można je nosić do np. marynarki w kratę z Zary, płaszczy, kurtek na jesień o różnych typach i fasonach - szczególnie korzystnie jegginsy prezentują się z oversize'owymi puchówkami, sneakersami czy botkami.

fot. Materiały prasowe

