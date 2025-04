Jeśli do tej pory w twojej szafie nie ma klasycznego płaszcza, zajrzyj do sklepu internetowego Lidl. Znajdziesz tam płaszcz marki Esmara o bardzo uniwersalnym kroju, który pasować będzie do większości sylwetek i który założysz na każdą okazję.

Szary płaszcz Esmara w Lidlu za 111 złotych

Elegancki i stylowy płaszcz w pięknym, gołębim szarym odcieniu właśnie trafił do sklepu internetowego Lidl. Posiada z przodu dwie kieszenie z patką, długi i cienki kołnierz oraz zapięcie na jeden guzik w panterkowy motyw. Z tyłu ma modne rozcięcie, które dodatkowo wysmukla sylwetkę.

Materiał, z którego uszyty jest płaszcz to w 90% poliester i w 10% wełna (podszewka to 100% poliester).

Szary płaszcz sprawdzi się w każdej stylizacji. Możesz nosić go zarówno do jesiennych sukienek i botków jak i swetra, dżinsów i sneakersów. Jakie kolory i dodatki będą się z nim komponowały? Gołębia szarość najlepiej prezentuje się zestawiona z bielą, czernią, pudrowym różem lub mocniejszymi kolorami - modnym w tym jesienno-zimowym sezonie bordo i fioletem.

Jeśli wolisz wzorzyste płaszcze, w sklepie internetowym Lidl jest również płaszcz w szaro-czarno-czerwoną kratę o tym samym kroju i w tej samej cenie. Płaszcz dostępny jest w rozmiarach od 34 do 44.

Nasza rada: Obecnie jest dostępna jeszcze cała rozmiarówka, ale zazwyczaj ten model wyprzedaje się w błyskawicznym tempie (rok w temu w ofercie sklepu dostępny był podobny płaszcz w karmelowym kolorze). Od złożenia zamówienia paczka będzie dostarczona w ciągu trzech dni. Opłata za dostawę to 9,99 zł (chyba, że zrobisz zakupy za więcej niż 199 zł - wtedy jest darmowa).

fot. Materiały prasowe

