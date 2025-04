Dużo się ostatnio mówi o modzie ekologicznej i fair trade. Bardzo nas to cieszy, bo te tematy są naprawdę bliskie naszemu sercu. Tym bardziej cieszymy się, gdy widzimy coraz więcej ekologicznych produktów w ofercie dużych sieci sklepów - tak było na przykład w przypadku rewolucyjnego wegańskiego mięsa mielonego z Lidla.

Marka jednak nie poprzestaje na tym i do swoich sklepów wprowadza coraz to nowe produkty. Tym razem naszą uwagę przykuły ubrania z biobawełny, szczególnie bielizna.

Bielizna z biobawełny z Lidla

Czym różni się biobawełna od zwykłej bawełny? Przede wszystkim, już jej uprawa jest wolna od chemikaliów, pestycydów, a przede wszystkim od wyzysku. Większość pracowników na polach bawełny to dzieci nawet poniżej 14 roku życia, warto więc się zastanowić, z czego zrobiona jest nasza odzież.

Co więcej, bielizna z Lidla ma dodatek alg i jonów srebra, które działają antybakteryjnie i pomagają zachować świeżość na dłużej. I to nawet po wielu praniach! Za dużą zawartość bawełny w bieliźnie podziękuję ci też twoja skóra. Jest o wiele przyjemniejsza w dotyku, a do tego oddycha, co jest szczególnie ważne przy skórze skłonnej do podrażnień i infekcji.

Wśród oferty w Lidlu znajdziesz dwupaki podkoszulek, staników oraz majtek w różnych krojach. Wszystkie dostępne są w 3 rozmiarach - S, M oraz L. Znajdzie się również coś dla mężczyzn. W ofercie są dostępne bokserki oraz podkoszulki dla mężczyzn z tej samej linii. W sklepie internetowym Lidla będziesz mogła kupić je już od soboty 15.02.

