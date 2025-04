Nawet jeśli nie przepadasz za sportowym stylem i na co dzień nosisz sukienki i eleganckie płaszcze, cienką puchową kurtką warto mieć w swojej szafie. Zobaczysz, że sprawdzi się nie tylko podczas weekendowych wypadów za miasto. Teraz ciepłą puchówkę kupisz również w Lidlu jedynie za 49,90 złotych.

Cienka kurtka puchowa Esmara w Lidlu

Kurtka jest lekka i ciepła. Uszyta jest z materiału niewchłaniającego wody, a dzięki wykończeniu BIONIC-FINISH ECO chroni przed wiatrem. Wyposażona jest w wysokiej jakości zamek błyskawiczny oraz boczne kieszenie na suwak. Na zakończeniu rękawów ma wszyte gumki co wypływa na komfort noszenia.

Dodatkowym plusem jest to, że zajmuje mało miejsca - do kurtki dołączony jest praktyczny worek do pakowania kurtki. Zawsze możesz mieć ją przy sobie.

Puchówka marki Esmara dostępna jest w 4 kolorach. Czarna (na zdjęciu) i miętowa to modele z kapturem, a brudnoróżowa i granatowa z nadrukiem w kwiaty to modele z kołnierzem na stójce.

Kurtkę kupisz od rozmiaru 34 do 46. Dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym Lidl. Za przesyłkę zapłacisz 9,90 złotych (chyba, że twoje zakupy przekroczą kwotę 199 złotych - wtedy będzie za darmo).

W Lidlu kupisz nie tylko ciepłą puchówkę. W najnowszej kolekcji znajdziesz również ciepły płaszcz za 59 złotych oraz modne śniegowce w srebrnym kolorze za 89 złotych.

