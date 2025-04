W poszukiwaniu nowych ubrań do pracy, warto zajrzeć do Lidla. Popularny dyskont oferuje swoim klientkom eleganckie spódnice, spodnie, bluzki i sweterki, które będą idealne do biura. Wszystkie elementy pasują do siebie, więc można stworzyć z nich garderobę kapsułową. Zobacz efektowną kolekcję w bardzo atrakcyjnych cenach.

Eleganckie bluzki, cena 34,99 zł

Zwiewne, kobiece bluzeczki z wiskozy o klasycznym kroju, będą pasować na wiele okazji. Są uszyte z miękkiego, przyjemnego, oddychającego materiału. Można wybierać spośród modeli we wzory i gładkich.

Spódnice, cena 49,99 zł

Absolutnie rewelacyjne fasony! Na uwagę zasługuje szczególnie szara ołówkowa spódnica z ozdobnym guzikami po boku. Ten fason doskonale podkreśli kobiecą sylwetkę, a dzięki stonowanemu kolorowi, doskonale nadaje się do pracy. W kolekcji znalazły się również modne spódnice plisowane, które wciąż są w czołówce trendów.

Swetry, cena 39,99 zł

Sweterki z delikatnej dzianiny sprawdzą się zarówno do spódnic, jak i jeansów. Tkanina, z której zostały wykonane, to 100% bawełna. Szyku dodaje im modny krój z wycięciem i wiązaniem na plecach. Taki sweterek to basic, który warto mieć w swojej szafie.

Cygaretki, cena 49,99 zł

Idealne spodnie do pracy? Odpowiedź jest prosta - cygaretki. Są eleganckie, stonowane, delikatnie, lecz nienachalnie, podkreślają sylwetkę. Spodnie są dostępne w 3 wariantach: szary w kratkę, czerwony i żółty.

Ubrania są dostępne w sklepach od 6 stycznia. Można je kupić również przez internet.

