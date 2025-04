Kolejna fantastyczna okazja cenowa w Lidlu. W ofercie dyskontu pojawiły się eleganckie koszule do biura. To prawdziwa gratka dla wielbicielek modowych perełek w niskich cenach. Niedawno prawdziwym hitem były modne ramoneski z Lidla. Wcześniej nasze czytelniczki urzekły eleganckie sukienki do pracy z Lidla. Teraz pora na koszule, których cena kusi.

Dyskont oferuje swoim klientkom 3 koszule z wiskozy, która jest materiałem przyjaznym ciału. Jest przewiewna, pozwala skórze oddychać, dzięki czemu bardzo przyjemnie się ją nosi. Wszystkie koszule z Lidla zostały uszyte właśnie z tej tkaniny. Są komfortowe, eleganckie i tanie.

Cena każdego modelu to 22,99 zł - uwielbiamy modne ubrania w niskich cenach.

Koszula z Lidla w pionowe pasy

Pionowe pasy to trend, który jest z nami od dłuższego czasu. Paski są dopuszczalne w większości biur, ponieważ pasują do stylu formalnego. Będą dobrze wyglądać w duecie z jeansami, ołówkowymi spódnicami i cygaretkami.

Koszula z Lidla w kwiaty

Kwiatowe wzory są bardzo kobiece i gustowne. Drobne kwiatowe wzory doskonale prezentują się tle w drobnych paseczków, tworząc ciekawy deseń. Tak wyrazistą koszulę najlepiej zestawiać z neutralnym dołem np. w kolorze czarnym, niebieskim lub szarym.

Koszula z Lidla z haftami

Klasyczna niebieska koszula ozdobiona symetrycznymi haftami z kwiatami. Doskonała propozycja dla wielbicielek folkowych klimatów. Idealne uzupełnienie ponadczasowej granatowej spódnicy. Dopełnieniem stylizacji mogą być szpilki i... czerwona pomadka, która pięknie skomponuje się z kolorem haftów.

Wszystkie koszule są dostępne w sklepie internetowym. Numer artykułu, dzięki któremu łatwiej odnajdziesz je na stronie, to 100259893.

