Klasyczna koszula to obowiązkowy element garderoby każdej kobiety. Jest elegancka, uniwersalna i ponadczasowa. Pasuje do ołówkowej spódnicy i cygaretek, a także do jeansów. Sprawdza się na wiele okazji i nigdy nie wychodzi z mody. Obecnie w Lidlu można kupić świetnej jakości koszule damskie w niskich cenach.

Koszule do pracy z Lidla

Koszule uszyte są z czystej bawełny, która jest przyjazna ciału. Mają klasyczne fasony, które pasują do eleganckich i biznesowych stylizacji. Są dostępne w dwupakach w czterech wariantach, a za komplet trzeba zapłacić 99,00 zł. To cena, którą zazwyczaj trzeba zapłacić za jedną koszulę z sieciówki. W tej ofercie Lidla mamy 2 koszule w cenie jednej, zatem to doskonała okazja.

Koszule z Lidla są dostępne w następujących zestawach:

biała i niebieska,

niebieska w kropki i granatowa,

różowa i biała,

niebieska w paski i niebieska gładka.

Wszystkie mają bardzo modne fasony z taliowaniem, które doskonale podkreślą walory kobiecej sylwetki. Klasyczny krój z kołnierzykiem i mankietami będzie pasował do wielu biurowych stylizacji np. z ołówkową lub rozkloszowaną spódnicą. Uzupełnieniem zestawu mogą być szpilki, czółenka lub botki.

My proponujemy również wypróbować mniej zobowiązujący look z jeansami typu mom's jeans, sneakersami i ramoneską. Taka stylizacja będzie odpowiednia na weekendowe spotkanie ze znajomymi lub wyjście na zakupy z koleżankami. Nasza rada: podwiń rękawy koszuli do połowy, a dodasz całości nonszalanckiego charakteru.

Numer artykułu w sklepie internetowym to 100252690.

