W Biedronce kupisz teraz wyjątkowo ładne baleriny - i to w naprawdę niskiej cenie. Za parę w jednym z najmodniejszych kolorów sezonu zapłacisz zaledwie 24 złote. Jak wyglądają?

Reklama

Balerinki z Biedronki za 24,99 zł

Baleriny to jedne z najwygodniejszych butów na świecie, które pasują do niezliczonej liczby ubrań i dodatków. Jesteśmy w stanie zaryzykować, że ma je w szafie każda kobieta. Dlaczego są tak popularne? Są równie eleganckie co szpilki, ale nie da się ukryć - są też o niebo od nich wygodniejsze.

My zawsze namawiamy do inwestowania w klasyczne buty i dodatki, bo nie wychodzą z mody i będą nam służyć przez wiele lat. Rzeczy pojawiające się w aktualnych trendach staramy się kupować w okazyjnych cenach. Dlatego właśnie zwróciłyśmy uwagę na baleriny z Biedronki. Nam w oko wpadły modele z metalicznym połyskiem. Nie chcemy na takie buty wydawać fortuny, bo zapewne w następnym sezonie nie będą już na czasie, a 24 złote to bardzo rozsądna cena.

fot. Materiały prasowe

Buty mają skórzaną wkładkę, która sprawia, że komfortowo nosi się je przez cały dzień. Do tego stopa znacznie mniej się poci - nawet w bardzo gorące dni. Baleriny z Biedronki są dostępne w rozmiarach od 36 do 41 i w 4 kolorach:

czarnym,

metalicznym perłowym,

szarym metalicznym,

granatowym.

Jeżeli wolisz klasykę, to oczywiście możesz wybrać czarne lub granatowe baleriny. Jednak przed ich zakupem proponowałybyśmy przemyśleć sprawę. To klasyczny element garderoby i warto zainwestować w nie większą sumę.

Jak stylizować metaliczne baleriny z Bedronki?

W tym wypadku warto zapytać, a z czym ich nie nosić? :) To nadal te same, bardzo uniwersalne buty, o których pisałyśmy na początku. Świetnie będą wyglądały z luźnymi dżinsami, białym topem i ramoneską. Równie dobrze wypadną z sukienką midi zdobioną kwiatowym motywem, wiklinowym koszykiem i złotymi (okrągłymi) kolczykami.

Jeżeli na co dzień musisz ubierać się formalnie, to zestaw je z eleganckimi cygaretkami, lejącą koszulą w białym lub beżowym kolorze, kamizelką do połowy uda i małą torebką przewieszoną przez ramię. Włosy zepnij w koka tuż nad karkiem, a na usta nałóż połyskujący błyszczyk w różowym kolorze.

Reklama

Więcej wyjątkowych okazji w Biedronce: