Wiosna i lato to nie tylko tenisówki, sandały, klapki i baleriny. Nie można zapominać o jeszcze jednym, bardzo wygodnym i bardzo stylowym rodzaju obuwia - espadrylach. Anna Lewandowska bardzo często pozuje w nich do zdjęć na swoim Instagramie. My też je uwielbiamy!

Są wyjątkowo uniwersalne i pasują zarówno do sukienki, jak i do jeansów czy szortów. Łatwo się je zakłada, a do tego można je kupić w naprawdę wielu kształtach i kolorach.

W Lidlu kupisz je teraz w naprawdę niskiej cenie. Jeśli szukasz butów na ciepłą pogodę - nie czekaj! Takich ładnych i tanich z pewnością nie kupisz nigdzie indziej.

Ulubione buty Anny Lewandowskiej w Lidlu

Chociaż trenerka fitness zdecydowała się ostatnio na espadryle Chanel, których cena z całą pewnością nie jest taka niska, w Lidlu znalazłyśmy równie piękny model w różnych wariantach. Srebrne cekiny, obszycie z koralikami, a może tradycyjna czerń? Wśród nich z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Anna Lewandowska postawiła na klasyczny czarny model, w którym zakochałyśmy się bez pamięci. Jednak bardzo kuszą nas również espadryle obszyte cekinami - doskonale nadałyby się na letnie wesele w luźnym stylu.

Jak nosi je Lewandowska? Do wszystkiego! Nasze ulubiony zestaw to espadryle, czarna maxi sukienka z dzianiny i słomkowy kapelusz. To trio zawsze będzie wyglądać świetnie - i do tego wyjątkowo wakacyjnie.

Espadryle będą wyglądać równie dobrze w połączeniu z jeansami czy szortami, więc nie bój się eksperymentować i dać się ponieść własnej fantazji. Jeśli dobrze się czujesz w jakimś połączeniu - daj mu szansę! Może zapoczątkujesz nowy trend?

