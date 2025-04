Zwierzęce motywy mają swoje wzloty i upadki, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że po krótkim czasie nieobecności znów wracają do łask. W sezonie jesień-zima 2016/2017, każda fashionistka powinna mieć w szafie rzecz zdobioną tym modnym deseniem.

Wielu osobom panterka kojarzy się z kiczem i tandetą, dlatego bardzo często rezygnujemy z noszenia zwierzęcych motywów. Aby wyglądać stylowo, wystarczy zastosować się do kilku wskazówek. Niech panterka będzie dominującym elementem stylizacji. Najlepiej nosić ją w towarzystwie klasycznych zestawów bazowych. Pamiętaj aby wybierać jedynie rzeczy wykonane z dobrej jakości materiałów. Noś ubrania, na których taki wzór nie jest oczywisty np. ołówkowa spódnica, eleganckie cygaretki lub koszula o klasycznym kroju.

Jeżeli mimo wszystko nie jesteś przekonana to tego motywu postaw na dodatki. Apaszka lub torebka będzie sygnałem, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach.

Obecnie w popularnych sieciówkach znajdziecie dość duży wybór ubrań i dodatków zdobionych zwierzęcym motywem. W naszej galerii pojawiły się bluzki, sukienki, spódnice, spodenki, torebki, a nawet ramoneski.

Jeżeli nie wiecie jak nosić ubrania i dodatki zdobione zwierzęcym motywem, to doskonałą inspiracją mogą być stylizacje gwiazd. Zobaczcie, jak one radzą sobie z tym trudnym motywem.

fot: ONS/od lewej Kinga Rusin; Karolina Szostak; Olivia Palermo; Miroslava Duma

1 z 22 Sweter zdobiony zwierzęcym motywem Mango, cena, ok. 99 zł

