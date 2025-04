W tym sezonie pokazujemy ramiona! To zdecydowanie najważniejsza tendencja lata 2016, a do tego jedna z najpopularniejszych. Kobiety na całym świecie oszalały na punkcie ubrań w hiszpańskim stylu. Szczególne uznanie zdobył dekolt carmen, który eksponuje ramiona i smukłą, długą szyję. Dużym zainteresowanie cieszą się również bluzki i sukienki z wycięciami na ramionach. To jest propozycja dla pań, które nie lubią za dużo pokazywać. Niby bezpieczniejsza opcja, ale również niezwykle seksowna.

Gdzie kupić ubrania z wyciętymi ramionami?

Zanim zabrałyśmy się do tworzenia tej galerii, wydawało się nam, że widzimy je wszędzie. Jednak gdy przyszło co do czego, to okazało się, że nie jest wcale tak kolorowo. Owszem udało się nam znaleźć dość dużo takich ubrań, ale niestety są dostępne tylko w kilku sieciówkach. Najpopularniejsze są bluzki i sukienki z wyciętymi ramionami. Jednak w zestawieniu znalazł się również jeden cienki sweterek i kombinezon zdobiony zwierzęcym motywem, ale to naprawdę rzadkość.

Gdybyśmy miały wybierać swoją ulubioną rzecz, to chyba postawiłybyśmy na niebieską bluzkę z długimi rękawami z Topshopu. Dodatkowym urozmaiceniem jest tutaj falbanka, która została umieszczona na wysokości ramion. Niby nic, a ze zwykłej bluzki otrzymujemy ciuch, który jest urozmaiceniem całej stylizacji. Wystarczy założyć czarne rurki i szpilki, aby otrzymać ciekawy zestaw, na wieczorne wyjście z przyjaciółmi. Gdy buty na obcasie zamienicie na trampki lub sandałki na płaskiej podeszwie, to otrzymacie wygodny look na co dzień.

