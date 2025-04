Paski to uniwersalny i ponadczasowy wzór, który już na stałe zagościł w świecie mody. Na topie są wszystkie rodzaje i kolory pasków, jednak na pierwszy plan wybijają się pionowe, szerokie prążki we wszystkich kolorach tęczy.

Ubrania w paski na wiosnę 2018

Ten klasyczny wzór pojawia się i znika, ale wszystkie doskonale wiemy, że to klasyk, który warto mieć w swojej szafie. Marynarka, sukienka, koszula lub spódnica zawsze będą na czasie.

Jeżeli chcecie podążać za najnowszymi trendami, to wiosną powinnyście nosić kolorowe, a do tego jeszcze pionowe paski. Lubicie eksperymentować? Zdecydujcie się na total look! W tym sezonie więcej znaczy lepiej.

fot: screen Instagram

Jeżeli nie jesteście wielbicielkami kolorów, to oczywiście możecie wybrać klasykę. Białe, czarne, granatowe i czerwone paski też można było znaleźć na światowych wybiegach.

Jak nosić ubrania w paski?

Pionowe paski są dla wszystkich osób, które chcą optycznie wysmuklić sylwetkę. Spodnie lub marynarki zdobione takim wzorem w kilka sekund odejmą kilka kilogramów i dodadzą parę centymetrów wzrostu. Jeżeli chcecie osiągnąć spektakularny efekt to włóżcie jeszcze buty na obcasie.

fot: screen Instagram

Zakładając poziome paski, osiągniecie odwrotny efekt - dodadzą kilka dodatkowych centymetrów w biodrach czy talii. Więc jeżeli macie nadwagę lub otyłość, to zrezygnujcie z takich ubrań. Wyjątkiem są drobne i gęste prążki, które rozpraszają wzrok i pomagają w stworzeniu optycznej iluzji.

Przy łączeniu pasków na różnych częściach garderoby należy kierować się jedną zasadą - pod żadnym pozorem nie można zestawiać ze sobą koszuli w paski poziome ze spodniami w paski pionowe.

