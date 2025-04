Kwiaty to jeden z najmodniejszych i najbardziej lubianych wzorów, więc nic dziwnego, że ma swoje pięć minut - króluje w trendach od trzech sezonów. Oczywiście wybiegi rządzą się swoimi prawami, a ulica i moda codzienna swoimi, ale mamy nadzieję, że lubicie ten kobiecy deseń. My mamy do nich ogromną słabość!

Reklama

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Ubrania w kwiaty z wyprzedaży

Florystyczne printy to jeden z najważniejszych trendów sezonu wiosna-lato 2018., ale w tym sezonie kwiaty są inne. Modne są wzory w stylu lat 60., drobna łączka, ale także wyraziste i duże nadruki, które sprawiają, że ciuch wygląda świeżo i nowocześnie. Dzięki takiej różnorodności mamy większą dowolność w tworzeniu modnych zestawów na co dzień.

Na jesienno-zimowych wyprzedażach bez żadnego problemu znajdziecie spodnie, kurtki, płaszcze, torebki, buty, sukienki i spódnice zdobione kolorowymi kwiatami. Pamiętajcie, że to bardzo kobiecy deseń, który doda wam bardzo dużo uroku i sprawi, że będziecie wyglądały stylowo.

W naszej galerii znajdziecie zestawienie najładniejszych ubrań i dodatków, które możecie teraz kupić w niższych cena. Dzięki temu w nadchodzącym sezonie będziecie wyglądały modnie i nie skończycie z debetem na koncie.

fot: screen Instagram

Jak nosić ubrania w kwiaty?

Bawcie się modą i eksperymentujcie! Hitem wiosny i lata będzie kwiatowy total look. Jeżeli to dla was za mało to łączcie je z grochami lub pionowymi paskami. Możecie oczywiście wybrać bezpieczny zestaw z jednym wzorzystym elementem, który będzie najważniejszym i dominującym elementem stylizacji. Postawcie na spodnie, koszule, marynarki lub spódnice.

Naszym ulubionym zestawem jest zwiewna sukienka midi z kozakami za kolano. Taki look wygląda szalenie kobieco, a wszyscy doskonale wiedzą, że znakomicie orientujecie się w najnowszych trendach.

Więcej modnych hitów:

Reklama

6 modeli butów, które będą największym hitem sezonu wiosna-lato 20187 najmodniejszych torebek na wiosnę i lato 20186 najmodniejszych kolorów 2018 roku