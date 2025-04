Kwiaty to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych wzorów. Kojarzy się głównie z sezonem wiosna-lato, ale tym razem światowe domy mody i popularne sieciówki zagrały nam na nosie i lansują florystyczne akcenty również na okres jesienno-zimowy.

Ten letni trend zostaje z nami na sezon jesień-zima 2017/2018!

Ubrania i dodatki w kwiaty na sezon jesień-zima 2017/2018

Na sklepowych półkach bez żadnego problemu znajdziecie sukienki, spódnice, bluzki, płaszcze, spodnie, torebki, a nawet buty zdobione pięknymi kolorowymi kwiatami. To niezwykle kobiecy deseń, który dodaje każdej przedstawicielce płci pięknej uroku, a do tego wygląda niezwykle modnie i stylowo.

Jeszcze kilka tygodni temu pisałyśmy, że na topie będą jedynie rzeczy zdobione kwiatami w rozmiarze XXL (lansowali je m.in. Dolce&Gabbana, Adam Selman czy Altuzarra), ale w znanych sklepach odzieżowych jest bardzo dużo ubrań w drobne kwiaty zwane popularnie łączką. Jak widać wybiegi, rządzą się swoimi prawami, a moda codzienna swoimi. Jednak nie ma co narzekać, bo dzięki temu mamy jedynie większy wybór i znacznie więcej możliwości tworzenia modnych zestawów na sezon jesień-zima 2017/2018.

Jak nosić ubrania w kwiaty?

Namawiamy was do bawienie się modą i eksperymentowania. Możecie oczywiście wybrać bezpieczną wersję z jednym wzorzystym elementem, który będzie dominował w stylizacji, ale my proponujemy zaszaleć i łączyć ze sobą różne rozmiary i kolory kwiatowych printów. Kwiatowy total look jest hitem! Bardziej odważnym paniom proponujemy nawet łączenie ich z bardzo modnymi grochami lub stylowymi paskami.

Jeżeli nie jesteście przekonane do takiego rozwiązanie, to wybierzcie nasz ulubiony zestaw - zwiewną sukienkę z kozakami za kolano i grubym dzianinowym swetrem do kolan. Taki zestaw sprawi, że będziecie wyglądały stylowo, a wszyscy będą doskonale wiedzieli, że znakomicie orientujecie się w najnowszych trendach.

