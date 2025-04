W czwartek, 28 września do wszystkich sklepów Lidl trafi kolekcja Black&White. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się wyłącznie na dwóch kolorach, co nie oznacza jednak braku wzorów - poza gładkimi ubraniami pojawiają się paski i krata.

Reklama

Ten mały detal doda Ci seksapilu!

Co znajdziecie w kolekcji? Klasyki, które świetnie sprawą się w pracy. Koszule, sukienki, bluzki, jegginsy, kardigany a także szale i bieliznę. Wszystko w bardzo przystępnych cenach - najdroższe są sukienki - kosztują 39,99 złotych.

Oto 7 najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce!

Ubrania uszyte są z mieszanki wiskozy i poliamidu. Dostępne są w rozmiarach od XS do L oraz od 36 do 44 w zależności od modelu.

Zajrzyjcie do naszej galerii po najciekawsze produkty. Na naszą listę must have trafia mała czarna z krótkim rękawem!

Reklama