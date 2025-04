Okazuje się, że najgorętszym trendem walentynkowym nie są perfumy ani seksowna bielizna, a pasujące do siebie ubrania dla par. Bluzy, t-shirty, piżamy, kurtki, a nawet poszewki na poduszki, czapeczki i breloczki - wszystko, co da do zrozumienia otoczeniu, że to jest twój facet, to jest twoja dziewczyna.

Reklama

Ubrania dla zakochanych są hitem!

Musimy przyznać, że niektóre ubrania dla par są naprawdę kreatywne. Niektóre są aż boleśnie banalne, ale w końcu nie wszystko trzeba brać na poważnie. W końcu walentynki są raz do roku.

Więcej walentynkowych hitów - zobacz porady i shoppingi

fot. Koszulove.com

Ubrania w tym stylu znajdziecie przede wszystkim w internecie. Jest jeszcze trochę czasu, by zamówić je już teraz. Zabawa gwarantowana, tylko czy wasz facet odważy się wyjść na ulicę w zabawnej bluzie, czy t-shircie? Przekonacie się same!

fot. Shock.com.pl

Zestawy dla par

Naszym zdaniem najzabawniejsze z nich są najlepszych wyborem. Bonnie & Clyde, Piękna & Besta, czy Minnie & Mickey to dość urocze rozwiązanie. Jednak te, które wolą dosadne informowanie o miłości polecamy modele z napisami typu - kocham swojego chłopaka, kocham swoją dziewczynę. Tych w sklepach nie brakuje.

Reklama

A te, które nie przepadają za powielaniem schematów zachęcamy do customizowania ubrań dla ukochanego. W większych miastach i internecie nie brakuje punktów, gdzie można na koszulki lub bluzy nadrukować własny projekt. Zatem do dzieła!