Promocje obejmują produkty zarówno globalnych, jak i lokalnych marek, w tym Sony, Bose, DJI, Eveline, Oral-B, Lego, Barbie, 4F, Ecco, Levi's, Puma, Philips, Panasonic, Pampers, Remington, Braun, Vizir, Gilette, Ariel i wielu innych.

Od 21 listopada do 2 grudnia na Amazon.pl trwa Black Friday Week, podczas którego klienci mają dostęp do świetnych okazji na tysiące produktów, w tym urządzenia Amazon: Kindle, Fire TV Stick czy Echo.



Klienci Amazon.pl mogą skorzystać z okazji na rozmaite produkty: od elektroniki i gadżetów od Sony, Garmin, Remington, ByByliss, Anker, Olympus, Panasonic czy Braun, przez ulubione zabawki dla dzieci od Lego, Barbie, Play-Doh, Hasbro czy Hot Wheels, artykuły do domu i kuchni od Philips, Bosch i Tefal, kosmetyki od Max Factor, Bourjois, Nivea, Mixa czy Rimmel, buty i odzież od Crocs, s. Olivier, Scholl, Levi's, Kappa, Lee czy Wrangler. W ramach Black Friday Week jest też dostępna szeroka oferta polskich marek takich jak 4F, Eveline Cosmetics, Kubota, Bambino, Ochnik, Gerlach, Trefl i wielu innych.

Black Friday Week na Amazon.pl to idealny czas na zakup prezentów z okazji zbliżających się Mikołajek czy Bożego Narodzenia. Okazje na Amazon.pl obejmują szeroką gamę produktów, w tym artykuły codziennego użytku, elektronikę, artykuły do domu, akcesoria kuchenne, odzież czy zabawki, z których zakupem na okazje takie jak Black Friday czeka aż 30% rodziców.[1]

Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom duże zniżki podczas Black Friday Week. Nasz zespół ciężko pracował, aby zagwarantować najlepsze okazje z szerokiej gamy naszych produktów. Niezależnie od tego, czy robisz zakupy dla siebie, czy szukasz świątecznych prezentów, Black Friday Week na Amazon.pl to idealna okazja, aby zaoszczędzić, jednocześnie korzystając z szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów, dostępnej dla klientów Prime - mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

Jak najlepiej skorzystać z okazji?

Jeden dzień promocji to za mało dla Amazon.pl! W tym roku Black Friday Week trwa od 21 listopada do 2 grudnia na amazon.pl/blackfriday i w aplikacji mobilnej Amazon, umożliwiając klientom zakupy w dowolnym miejscu i czasie.

Chcesz zaoszczędzić podczas Black Friday Week na prezentach świątecznych, ale nie wiesz od czego zacząć? Niezbędnik świąteczny Amazon.pl pomoże Ci w wyborze. Przeglądaj tysiące produktów posortowanych według kategorii dla mężczyzn, kobiet i dzieci w różnym wieku lub skorzystaj ze spersonalizowanych sugestii opartych na historii przeglądania Amazon.pl.

Jak zawsze, klienci Prime mają dostęp do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionów produktów bez minimalnej kwoty zamówienia. Nowi klienci mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Tysiące produktów w niskich cenach

Od 21 listopada do 2 grudnia klienci Amazon.pl mogą skorzystać z jednych z najniższych cen dostępnych na Amazon.pl w tym roku, w tym na kategorie takie jak:

Elektronika: Black Friday Week to elektronika i akcesoria w niższych cenach od marek takich jak SONY, Olympus, Philips, Oral-B, Anker, Remington, Garmin czy Bosch, w tym: aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery bezpieczeństwa, lornetki, bezprzewodowe słuchawki i głośniki, smartwatche, projektory, power banki, elektryczne szczoteczki do zębów, suszarki do włosów, prostownice, lokówki i wiele innych.

Zabawki: Aby wesprzeć rodziców w świątecznych zakupach, Amazon.pl opublikował ranking Top 10 Zabawek, zawierający najlepsze zabawki wyselekcjonowane przez ekspertów Amazon.pl. Wybrane zabawki z listy są dostępne w niższych cenach podczas Black Friday Week wraz z innymi ukochanymi klasykami, takimi jak Monopoly, zestawy LEGO i Playmobil, lalki Barbie, Polly Pocket, zestawy samochodowe Hot Wheels czy Play-Doh.

Kosmetyki: Odwiedź Amazon.pl podczas Black Friday Week aby kupić kosmetyki i akcesoria w niższych cenach, w tym podkłady, szminki, tusze do rzęs lub kremy od marek takich jak Nivea, Vichy, Bambino, L'Oreal Paris czy Eveline Cosmetics.

Produkty codziennego użytku: Black Friday Week na Amazon.pl to także oszczędności na produktach codziennego użytku, w tym od najlepszych marek takich jak Philips, Pampers czy Gillette.

Wszystkie okazje Black Friday Week są dostępne na stronie www.amazon.pl/blackfriday.

[1] Wyniki badania przeprowadzonego przez Amazon.pl w listopadzie 2024 r. we współpracy z agencją SW Research na próbie 518 rodziców dzieci w wieku 2-11 lat.

Każdy dzień jest lepszy z Amazon Prime

W Polsce klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w Amazon w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionów produktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia, obszernego katalogu nagradzanych filmów i seriali w Prime Video, darmowych gier w Prime Gaming oraz wyjątkowych wydarzeń zakupowych. Każdy może wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

