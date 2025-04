Kupujesz mądrze, stawiasz na jakość i nie lubisz przepłacać? My to szanujemy! W HalfPrice oferujemy wysokiej jakości produkty, które posłużą Ci przez wiele lat w cenie niższej do -80%* od ceny sugerowanej przez producenta. Naszą sprzedaż opieramy na współpracy z największymi markami modowymi, domami mody, projektantami, małymi lokalnymi firmami, a także popularnymi sieciówkami.

W naszej ofercie znajdziesz już ponad 3000 znanych marek m.in: Vans, Converse, Calvin Klein, Champion, Michael Kors, Pinko, Reebok, Fila, Gap, Valentino, Prada, Bottega Veneta i wiele, wiele innych!

Tysiące okazji. Jedno miejsce.



Kiedy Twoja lista zakupów zaczyna się od koszulki, a kończy na wazonie - jesteśmy dla Ciebie! W HalfPrice znajdziesz pełną gamę unikatowych produktów - od ubrań po deski surfingowe.

Nie zamykamy się na konkretne artykuły czy marki. Potrzebujesz dresu i wieczorowej sukienki? Ciastek prosto z Ameryki i akcesoriów do domu? A może zastawy na uroczysty obiad? U nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu! Możesz zabrać ze sobą rodzinę, znajomych, a nawet psiego towarzysza i dla każdego coś się znajdzie. Naszą misją jest docieranie z okazjami do KAŻDEGO, bez względu na zainteresowania czy wiek.

Kampania wiosna-lato 2023



Tworząc kampanię na sezon wiosna-lato 2023 chcieliśmy przekazać wszystkie pozytywne emocje, które towarzyszą łowcom okazji przy polowaniu na unikatowe perełki dostępne w naszych sklepach oraz to jak różnorodna jest nasza oferta.

W jednym miejscu stworzysz stylizacje na wielkie wyjście, szybki spacer z psem, wieczór w domu pełen przekąsek z całego świata, w wygodnym fotelu czy przejażdżkę rowerową z dziećmi. Z nami nie da się nudzić!

Uchwyciliśmy to na zdjęciach stworzonych przez Zuzę Krajewską, której dzieła ukazują emocje towarzyszące naszym łowcom okazji. Jednak każda z postaci pokazuje to na swój własny sposób. Widzimy tutaj różne twarze łowców, od całkowitego zaskoczenia okazjami u Zuzy do sportowego luzu Lucasa, dla którego to codzienność.

Dynamizm został uchwycony w video wyreżyserowanym przez Talę Dołęgowską i w liquidzie Michała Piotrowskiego. Chcemy w ten sposób odczarować nudne zakupy i odzwierciedlić całą zabawę, która im towarzyszy.

Przyłączysz się do nas?

Okazji szukaj w naszych w sklepach i na HALFPRICE.EU.

