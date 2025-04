Sukienka zdobiona kwiatowym motywem to absolutny must have wiosny 2020. Każda kobieta będzie wyglądała w niej genialnie, bez znaczenia czy nosi rozmiar XS, czy XL.

Reklama

Kwiaty to jeden z najładniejszy motywów na ubraniach. Pięknie wyglądają w stylu casual, ale pasują również bardziej eleganckich stylizacji. Delikatny wzór w połączeniu ze stonowanym kolorem sukienki będzie zawsze strzałem w dziesiątkę. Sprawdzi się m.in. w czasie świątecznego śniadania.

Granatowa sukienka w kwiaty z Lidla

Ta sukienka sprawdzi się nie tylko podczas rodzinnych uroczystości. Świetnie nada się też do pracy. W połączeniu ze szpilkami lub eleganckimi butami na płaskiej podeszwie stworzy elegancki look.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z Lidla ma bardzo prostą formę, ale jest kilka szczegółów, które dodają jej wyjątkowego uroku. Wiązania na końcu rękawów nie tylko sprawiają, że wygląda bardziej kobieco, ale też wyszczupla optycznie ręce. Subtelne rozcięcie w kształcie łezki na plecach jest równie intrygujące.

Prosty, zaokrąglony dekolt będzie wyglądał pięknie z długimi naszyjnikami. Możesz też spokojnie postawić na nieśmiertelne perły - te sprawdzają się w każdej okoliczności.

Sukienka uszyta jest z wiskozy pozyskiwanej w sposób oszczędzający zasoby naturalne - wodę i energię. Sukienka z Lidla będzie więc nie tylko przyjemna w dotyku, ale przede wszystkim ekologiczna, czego często nie można powiedzieć o podobnych modelach ze znanych sklepów odzieżowych.

Piękne i stylowe sukienki są tylko na Modago.pl. Wejdź na stronę i znajdź idealne dla siebie sukienki wiosenne.

Reklama

Więcej modnych ubrań w okazyjnych cenach: