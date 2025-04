Czym jest tunika? Dłuższą bluzką czy krótszą sukienką? Z pewnością jest to forma pośrednia pomiędzy jednym, a drugim. Jedno jest pewne, że chętnie sięgamy po nie. Dlaczego? Są wiecznie modne, uniwersalne, a przy okazji wygodne. Można je dobrać do każdego typu sylwetki i założyć na każdą okazję.

Tuniki z kolekcji Bonprix

Liczba dostępnych wzorów i krojów w najnowszej kolekcji Bonprix pozwoli nam zatuszować mankamenty figury wyeksponować jej atuty. Jeśli chcesz ukryć nadmiar kilogramów i krągłości sięgnij po luźne fasony, uszyte z lekkich, lejących tkanin, najlepiej w ciemnym kolorze. A może chcesz pochwalić się zgrabną sylwetką? Tunika przylegająca do ciała, z modelującymi zaszewkami będzie wtedy idealna. Możesz wybrać też długość tuniki w zależności od wzrostu. Wysokie panie mogą sobie pozwolić na asymetryczne kroje do kolan, natomiast dla niskich stworzone są tuniki sięgające do połowy pośladków.

Fason tuniki możesz też nieco modelować. Wystarczy przewiązać ją paskiem na wysokości bioder lub w talii. To świetna opcja dla pań, które mają mało kobiece kształty. Do typu figury warto również dobierać górę tuniki. Te odsłaniające ramiona ładnie prezentują się tylko na kobietach, których ramiona są proporcjonalne do bioder, natomiast kroje z falbanami, marszczonymi karczkami czy kieszeniami, to propozycja dla kobiet z małym biustem. W tunikach portfelowych i tych z dekoltem w kształcie V będą dobrze wyglądać panie z dużym biustem.

Tunika doskonale wygląda z legginsami. To wygodne, luźne połączenie sprawdza się przede wszystkim na co dzień. A z czym nosić tuniki, by wyglądać gustownie i modnie? Może z dżinsami. To popularne, a jednocześnie bardzo stylowe połączenie. W tym wypadku najlepiej sprawdzą się wąskie rurki lub ewentualnie dżinsy o prostej nogawce. Jest to równie wygodna opcja, co legginsy, a z pewnością sprawdzi się w znacznie większej ilości sytuacji. Dżinsy i tunikę damską długą możemy bowiem założyć także do pracy. Jeżeli wybierzesz odpowiednio długi fason, spokojnie możesz nosić tunikę jako sukienkę z kryjącymi rajstopami i kozakami.

