Robi się coraz cieplej i niedługo porzucimy już nawet lekkie kurtki na rzecz sukienek, tunik i zwiewnych spódnic. W ciepłe, ale nieco wietrzne dni doskonale sprawdzą się tuniki. Doskonale maskują wszystkie niedoskonałości figury, a jednocześnie wyglądają wyjątkowo kobieco.

Plażowa tunika z Lidla sprawdzi się nie tylko podczas krótkich podróży z hotelu na plażę, ale odpowiednio zestawiona świetnie będzie wyglądać także w codziennych stylizacjach. Jest bardzo ładna, a do tego kosztuje tylko 39,99 zł. Tak taniej i ładnej nie znajdziesz na pewno w kolekcji żadnej sieciówki. Jak wygląda?

Plażowa tunika z Lidla hitem sezonu

Pionowe czarno-białe pasy nie tylko pięknie wyglądają, ale też optycznie wyszczuplają figurę. Dodatkowo pomoże w tym elastyczne zebranie pod biustem, które eksponuje talię. Ten krój wyrówna również ewentualne dysproporcje pomiędzy ramionami i biodrami.

fot. Materiały prasowe

Tunika z Lidla ma wykończenie w boho stylu. Drobne kuleczki po jej bokach to naprawdę uroczy akcent. Ma krój w typie poncza i szerokie, opadające na ramiona rękawy. Sięga do ud, a na plecach ma bardzo kobiece wycięcie i subtelne wiązanie, dzięki któremu nie będzie zsuwać się podczas chodzenia.

Jest dostępna póki co jedynie w sklepie internetowym Lidla, a jej wysyłka jest zaplanowana najwcześniej 7 maja. Tunikę z Lidla możesz kupić w rozmiarach od S, które odpowiada rozmiarom 36/38 do L odpowiadającego 44/46. Jest uszyta z delikatnego w dotyku i bardzo zwiewnego poliestru.

Jak nosić tunikę z Lidla na co dzień?

Chociaż tunika z Lidla jest plażowa, wcale to nie znaczy, że nie nada się także na co dzień. Istnieje sposób, by nosić ją tak, by wyglądać kobieco i stylowo, a jednocześnie wyjątkowo korzystnie.

Zestaw ją z wyszczuplającymi jeansami w kolorze indygo. Ponieważ jest nieco prześwitująca, pod spód załóż krótki top na cienkich ramiączkach. Do tego pleciona torebka, kapelusz i ulubione okulary. Będziesz wyglądać jak prosto z nadmorskiego kurortu nawet w środku betonowej dżungli.

Tunika będzie pięknie wyglądała z modnymi klapkami z Zary.

Te dodatki i ubrania doskonale dopełnią twoją stylizację:

