Tunika - czym jest?

Tunika to pewnego rodzaju modowy twór, który przypadł do gustu wielu kobietom na całym świecie. Tuniki to coś między bluzką i sukienką. Sprawdzają się świetnie w wielu okazjach - formalnych i tych mniej. W związku z długością tunika zakrywa pupę i sięga zazwyczaj połowy ud, czyli najbardziej newralgicznych okolic. To właśnie je chcemy zazwyczaj zatuszować, dlatego tunika doskonale sprawdzi się w tej kwestii.

Tunika damska, jak większość elementów dzisiejszej garderoby pochodzi z czasów starożytnych, w późniejszych czasach tak nazywana była również ozdobna szata liturgiczna w kościele rzymskokatolickim. I jak to bywa zazwyczaj, pierwotnie tuniki noszone były jedynie przez mężczyzn. Dzisiaj noszą je przede wszystkim kobiety, chociaż aktualna moda przewiduje wszystko. Koszulki dla facetów też potrafią mieć głębokie dekolty i długość do połowy uda ;)

1. koszulowa tunika H&M, ok. 99 zł, 2. wzorzysta tunika C&A, ok. 129 zł, 3. pastelowa tunika H&M, ok. 42 zł, 4. szara tunika z koronką Cellbes.pl, ok. 139 zł - kolaż Polki.pl

Tunika - rozwiązanie na wiele problemów

Tunika to doskonałe rozwiązanie dla wielu kobiet, które nie do końca czują się dobrze w klasycznej stylizacji - spodnie + bluzka. W niektórych przypadkach tunika, która jest dłuższa od klasycznej bluzki, będzie wyglądać dużo korzystniej. A do tego tunika do świetny sposób na legginsy. Nie ma chyba nic bardziej wygodnego niż elastyczne spodnie w tym stylu i luźna tunika. W zależności od dodatków, takim zestawem możemy manewrować na wiele sposobów. W połączeniu ze sneakersami look będzie odpowiedni na wypad z przyjaciółkami na kawę, a w miksie z czółenkami na niewysokim obcasie do pracy.

Koszulową tunikę latem możemy nosić zamiast sukienki. A te, które nie do końca czują się komfortowo w takich długościach tunikę mogą wykorzystać na plaży zamiast pareo lub innego rodzaju narzutki. Tunika sprawdzi się również w komplecie z rajstopami i krótką spódniczką.

Tunika - czego unikać?

Przede wszystkim należy unikać noszenia luźnych tunik do szerokich jeansów. Uzyskany przez to zestaw, który zaburza sylwetkę. Sprawia, że figura staje się bezkształtna. W takim przypadku należy zaznaczyć talię, by nadać całości pożądanego wyglądu. W tym przypadku dobrze sprawdzą się modele tunik z wszytym paskiem lub sznureczkiem. Jednak nic straconego. Proste tuniki można można przewiązać szerokim paskiem w stylu lat 80.

