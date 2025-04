Modne spodnie z wysokim stanem są w czołówce trendów na jesień i zimę 2020/2021. To fason, który upodobały sobie inluencerki, blogerki i gwiazdy. Powód? Trudno o krój spodni, który lepiej wyeksponowałby wąską talię i krągłe biodra. Największym powodzeniem cieszą się jeansy z wysokim stanem. To absolutny must have, który musisz mieć w swojej szafie w tym sezonie.

Reklama

Jeansy z wysokim stanem - trend na jesień

Te spodnie są lepsze od jakichkolwiek diet czy ćwiczeń. W kilka sekund optycznie wydłużają nogi, wyszczuplają talię i podkreślają kształt bioder. Szczęśliwie obecnie na topie jest kobiecość w pełnej krasie, więc jeansy z wysokim stanem są prawdziwym hitem.

Doskonale leżą na figurze typu klepsydra i gruszka, lecz świetnie wyglądają w nich również kobiety o smukłych sylwetkach, które chcą dodać sobie krągłości strojem. Ten fason wyczaruje piękną, kobiecą figurę.

Jak nosić spodnie z wysokim stanem? Najlepiej wyglądają z dopasowaną górą np. golfem lub body. Świetnie prezentują się również z klasyczną białą koszulą lub bluzką. Dla odważnych polecamy duet z crop topem, czyli topem odsłaniającym brzuch. Na wierzch możesz zarzucić marynarkę, trencz lub jeansową kurtkę.

Ważny jest również dobór butów. Jeśli jesteś niewysoka, wybierz te na wysokich obcasach. Dzięki nim sylwetka będzie wyglądała jeszcze korzystniej. Wybierając kozaki, możesz wsunąć nogawki do cholewek. My polecamy również klasykę, czyli jeansy plus trampki lub sneakersy. To stylowy i praktyczny zestaw na co dzień.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeansy z wysokim stanem z Zary

Idealne jeansy z wysokim stanem znalazłyśmy w Zarze. Hiszpańska sieciówka jest w trakcie jesiennej wyprzedaży. W sklepie internetowym w zakładce Special Prieces znalazłyśmy model, który doskonale wpisuje się w trendy, a do tego jest niedrogi.

Niebieskie jeansy z wysokim stanem z efektem sprania wyprodukowano w 50% z bawełny ekologicznej. Mają krótką nogawkę, która odsłania kostki. Cena modelu to 69,90 zł. Wcześniej trzeba było za niego zapłacić 119,00 zł. Dostępne są rozmiary od 32 do 44. Warto się pospieszyć z zakupem, bo te jeansy to prawdziwy bestseller.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Modna sukienka z Zary hitem Instagrama. Idealnie maskuje niedoskonałości sylwetki

Ta modna sukienka z wyprzedaży w Zarze to hit jesieni 2020. Kosztuje 69 zł i pasuje do każdej figury

Modna sukienka z Zary hitem jesieni 2020. Kupisz ją na wyprzedaży za 80 zł