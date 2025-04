Bieliźniane topy pokochałyśmy już w zeszłym roku. Tego lata jednak rezygnujemy z koronkowych wykończeń na rzecz metalicznych materiałów. Ten letni top z Zary wygląda jak prosto z wybiegu, a kosztuje tylko 25 zł. Lepiej się pospieszyć, zanim się wyprzeda! Jak wygląda?

Wyprzedaż w Zarze: metaliczny top na ramiączkach

Kolekcje Zary obfitują ostatnio w nieoczywiste materiały i faktury. Widać w nich spore inspiracje modą poprzednich lat! Jeśli masz ochotę na odrobinę stylu retro, ten subtelny top o drapieżnym metalicznym odcieniu będzie idealny dla ciebie.

fot. Materiały prasowe

Top z Zary ma cienkie ramiączka i szeroki, marszczony dekolt. Na jego bokach są wszyte troczki z marszczeniem, które umożliwią regulację długości bluzki. Dzięki temu możesz nosić ją zarówno do jeansów z wysokim stanem jak i legginsów czy jegginsów.

Top jest uszyty z miękkiego w dotyku poliestru, łatwo więc dopasowuje się do ciała i podkreśla biust, talię oraz biodra. Jeśli metaliczny srebrny odcień nie jest jednak twoim ulubionym, możesz go kupić także w połyskującej czarnej wersji. Obie są dostępne w sklepie internetowym Zary: zostały przeceniona z 59,90 zł na 25,90 zł i masz do wyboru rozmiary od S do L.

Jak nosić letnie topy w metalicznym kolorze?

Wbrew pozorom top taki jak tez z Zary wcale nie nadaje się jedynie na imprezę. Aby jednak uniknąć wyglądu królowej okolicznych dyskotek, pamiętaj o tym, jak go zestawiać. Klasyczne jeansy (także w czarnym kolorze) stanowią dla niego idealną przeciwwagę. Obcisłe spodnie z połyskującej tkaniny jednak sprawią, że możesz wyglądać jak Patrick Swayze w „Dirty Dancing”...

Jeśli zakładasz metaliczny top na nieco bardziej wymagającą okazję, zamiast kobiecej dopasowanej garsonki wybierz oversizową marynarkę w męskim stylu. Nie masz takiej w swojej szafie? Twój mąż lub chłopak z pewnością się nie obrazi, jeśli pożyczysz ją na jeden wieczór.

Nie przesadzaj też z biżuterią. Skromny naszyjnik lub kolczyki o minimalistycznej formie w zupełności wystarczą.

