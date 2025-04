Końcówka wyprzedaży to idealny moment, żeby kupić modne ubrania i dodatki na nadchodzący sezon w dobrych cenach. Tak dobrze widzisz... Chodzi nam o jesień 2020. W sklepach znajdziesz bardzo dużo rzeczy, które będą idealne na chłodniejsze miesiące.

Z doświadczenia wiemy, że najlepiej kupować rzeczy klasyczne, które z pewnością nie wyjdą z mody. Drugą opcją jest zaznajomienie się z trendami, które będą królowały w sezonie jesień-zima 2020/2021 i szukanie rzeczy w tym stylu. Łącząc te dwie metody, wybrałyśmy 7 rzeczy, które teraz kupisz za grosze, a będziesz nosiła je przez wiele sezonów.

Marynarka w kartę Zara, cena z 249 zł na 139 zł

Jesienią krata znów będzie na topie, więc już teraz możesz zainwestować w stylową marynarkę zdobioną tym ponadczasowym deseniem. Jeżeli lubisz luźniejsze rzeczy, to wybierz model o rozmiar większy.

Sweter w serek Zara, cena ze 109 zł na 49,90 zł

Klasyk, który warto mieć w szafie. Będzie idealnie pasował do plisowanych i koronkowych spódnic, które będą królowały jesienią i zimą. Jest ciepły, luźny i nie znudzi ci się szybko.

Beżowy płaszcz Zara, cena z 499 zł na 199 zł

Chyba zgodzisz się, że taki płaszcz nigdy nie wyjdzie z mody. Elegancki fason, który możesz nosić na co dzień do pracy, ale równie dobrze do teatru czy na eleganckie przyjęcie. Jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy na inne jesienne okrycie wierzchnie, to ten model będzie strzałem w dziesiątkę.

Torebka listonoszka Zara, cena z 259 zł na 99,90 zł

Pojemna torebka na ramię to najważniejszy dodatek w szafie każdej kobiety. Jesienią postaw na zamszową torebkę na łańcuszku. Najlepiej, gdyby była zdobiona ćwiekami, które wracają w wielkim stylu.

Botki na obcasie Zara, cena z 259 zł na 119 zł

Prześwity i transparentność będą przeżywały jesienią i zimą renesans. Te botki będą odpowiednia na początek jesieni. Będą świetnie wyglądały z sukienkami i spódnicami mini, które również pojawiają się w trendach na najbliższe miesiące.

Kurtka ze sztucznej skóry Zara, cena ze 139 zł na 69,90 zł

Kurtka w stylu ramoneski to uniwersalny zamiennik dla marynarki lub kurtki jeansowej. Model z Zary ma bardzo minimalistyczny krój, ale dalej ma ten rockowy pazur, za który najbardziej lubimy skórzane kurtki.

Płaszcz ze sztucznego baranka Zara, cena z 349 zł na 119 zł

Płaszcze z baranka były hitem w poprzednim roku, a w tym sezonie jesienno-zimowym nic się nie zmieni. Jeżeli jeszcze nie masz tego typu okrycia wierzchniego, to koniecznie zajrzyj do Zary. Teraz kupisz go znacznie taniej, a ten ciuch będziesz mogła nosić nawet w czasie największych mrozów.

