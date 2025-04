Klasyczny trencz to podstawa jesiennej garderoby. To okrycie, które ma wiele zalet, m.in. pasuje do wszystkiego i nigdy nie wychodzi z mody. Wiele wskazuje na to, że influencerki już wybrały najmodniejszy trencz jesieni 2019. To model z nowej kolekcji marki Stradivarius.

Ile kosztuje modny trencz ze Stradivariusa?

Model, który jest hitem mediów społecznościowych, wyróżnia się nowoczesnym fasonem. Nie jest tradycyjnie dopasowany, lecz ma modny oversizowy krój. Ciekawym, rzadko spotykanym akcentem, są również rękawy, które można podwijać i podpinać na guziki, podobnie jak w koszulach.

Ten płaszcz jest ponadczasowy! Można go nosić do wielu stylizacji, zarówno eleganckich, jak i casualowych. To zakup na więcej niż jeden sezon. Kusi jego atrakcyjna cena. Za modowy przebój trzeba zapłacić 199,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Nic dziwnego, że pokochały go modowe blogerki i influencerki. Na Instagramie można zaobserwować wysyp stylizacji z trenczem w roli głównej. Popularność tego modelu spowodowała, że można uznać go za jeden z najmodniejszych płaszczy na jesień 2019.

Naszym zdaniem, najciekawiej wygląda z innymi klasycznymi ubraniami, lecz... warto przełamać je niebanalnym akcentem np. sneakersami. Jego fenomen polega na uniwersalności, dzięki czemu stwarza on wiele możliwości stylizacji.

Największą popularnością cieszy się tradycyjny model w kolorze beżowym. Jednak sieciówka przygotowała również dwa inne warianty: w odcieniu kości słoniowej oraz przygaszonej fuksji.

Płaszcz jest uszyty z lejącej tkaniny, która pięknie się układa. Dość luźny fason ma również dodatkową zaletę: subtelnie ukrywa ewentualne niedoskonałości sylwetki.

Taki płaszcz po prostu trzeba mieć!

